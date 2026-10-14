Aprobado el proyecto de diques de laminación del barranco de Arráez para blindar el entorno de Parque Venecia - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de obras ordinarias del dique de laminación en el Barranco de Arráez, un paso decisivo para incrementar todavía más la seguridad de los vecinos de Parque Venecia y el entorno de la Z-30 frente a episodios tormentosos extraordinarios.

Esta infraestructura hídrica se enmarca dentro de las soluciones impulsadas por el Consistorio tras la extraordinaria tormenta sufrida el 6 de julio de 2023, que provocó graves inundaciones y daños materiales a causa del desbordamiento del barranco de la Muerte.

La ejecución de este proyecto contará con la financiación de AWS, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta importante alianza público-privada subraya el compromiso de la compañía tecnológica con la ciudad, aportando recursos para la mejora de las infraestructuras locales, la sostenibilidad y, de manera muy directa, para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos frente a futuros episodios climáticos extremos.

El proyecto, redactado por la consultora Spesa Ingeniería y supervisado por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano, supondrá una inversión total de 795.376,46 euros (IVA incluido). Con un plazo de ejecución estimado en cuatro meses, las obras se encomendarán y ejecutarán por la sociedad municipal Ecociudad.

Tras someterse a información pública en marzo de este mismo año, el proyecto no ha recibido ninguna alegación, lo que refleja el consenso y la necesidad urgente de la actuación.

Durante los últimos meses, el documento técnico se ha optimizado para incorporar mejoras medioambientales señaladas por los servicios municipales, garantizando un mejor funcionamiento hidráulico, la protección e integración del arbolado existente y la adecuación del entorno natural.

LAS OBRAS

Las obras consistirán en la creación de un sistema de diques escalonados --un dique inferior y varios superiores-- que retendrán y laminarán el agua de lluvia en episodios de precipitaciones torrenciales.

Con ello, se busca proteger de manera directa a las personas y los bienes del CEIP María Zambrano, la zona comercial anexa, así como el nudo viario de la Ronda de la Hispanidad (Z-30) y las avenidas de la Policía Local y Tiziano.

Aunque la zona de actuación no está catalogada estrictamente como dominio público hidráulico, el Ayuntamiento de Zaragoza remitió el proyecto a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para su conocimiento. El organismo de cuenca ha emitido un informe en el que valora "positivamente" las medidas, ya que "reducen la actual situación de inundabilidad en el CEIP María Zambrano y el entorno urbano de Parque Venecia, sin generar nuevas afecciones significativas por los nuevos volúmenes retenidos en los diques".

Adicionalmente, el consistorio asumirá las recomendaciones de la CHE para establecer un riguroso plan de mantenimiento y conservación de las infraestructuras una vez finalizadas.

También se continuará estudiando el comportamiento de estas cuencas torrenciales para futuras fases, contemplando la recomendación de implantar sistemas de alerta temprana y sensores de pluviometría para anticiparse a fenómenos meteorológicos extremos.

Con la aprobación de este proyecto, el Gobierno de Zaragoza reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la adaptación de las infraestructuras urbanas a los nuevos retos climáticos, dando continuidad a los trabajos ya iniciados anteriormente con el Canal perimetral de alivio del barranco de la Muerte.