Aragón amplía a diez nuevos municipios las ayudas al campo por la dana de julio

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, en una visita a las zonas afectadas por las tormentas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha aprobado la Orden AGA/1034/2025, de 18 de agosto, que modifica la convocatoria inicial de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas los días 11 y 12 de julio de 2025 en distintas zonas de la comunidad autónoma, para incluir a los municipios zaragozanos de Trasmoz, Vera de Moncayo, Villarroya de la Sierra, Bárboles, Pleitas, Figueruelas, Bardallur, Plasencia de Jalón, Rueda de Jalón y Fuentes de Ebro.

Así pues, estos diez municipios se unen al plan de ayudas en otras 23 localidades afectadas por la dana como La Almunia de Doña Godina, Calatorao, Tarazona o Ricla y que ya entraron en la convocatoria, ha informado el Gobierno de Aragón.

Además, la Consejería ha decidido establecer dos plazos. Por un lado, en los nuevos municipios incorporados, los agricultores y ganaderos dispondrán de plazo hasta el 30 de septiembre de 2025 para presentar su solicitud, mientras que los municipios inicialmente convocados el plazo se mantiene hasta el 1 de septiembre de 2025.

AYUDAS URGENTES PARA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Estas ayudas se enmarcan en el Decreto aprobado tras las intensas tormentas, que estableció un paquete de medidas urgentes para reparar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas y ganaderas con la máxima celeridad y asegurar así la viabilidad de las campañas agrarias afectadas por el temporal.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que "la prioridad del Departamento es no dejar atrás a ningún agricultor ni ganadero". Por ello, han ampliado la convocatoria y los plazos para que todos los afectados puedan acceder a las ayudas, ya que saben que "estas tormentas han golpeado con dureza a muchas comarcas".

Asimismo, Javier Rincón ha recalcado que estas medidas demuestran la "agilidad" del Ejecutivo autonómico a la hora de reaccionar frente a este tipo de catástrofes: "El campo necesita respuestas rápidas, eficaces y cercanas".

"Con esta modificación, el Gobierno de Aragón continúa su labor de refuerzo y apoyo al sector agrario, en un contexto de creciente vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos, y reafirma su compromiso con la resiliencia, la sostenibilidad y el futuro del medio rural aragonés", ha concluido