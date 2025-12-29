Aragón amplía el Plan Más Vivienda para garantizar alojamiento en municipios con grandes inversiones

Archivo - Contrucción, obra, vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo programa propio, denominado 'Más Vivienda, Mejor Empleo', que se integrará en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y que se integrará en los Proyectos de Interés General Autonómico (PIGA) para garantizar residencia a los trabajadores en los municipios en los que se desarrollen estos grandes proyectos de inversión.

La portavoz del Ejecutivo aragonés ha explicado que se trata de vivienda en régimen de protección pública y que la oferta estará destinada sobre todo a trabajadores.

Ha justificado este nuevo plan en la existencia de alrededor de 47.000 jóvenes aragoneses que tienen problemas para acceder a la vivienda o para emanciparse, ya sea por los "elevados precios" de alquiler o por la dificultad para comprar, y por la demanda adicional de alojamiento en los municipios donde se lleven a cabo los PIGAs.

Tras reivindicar que uno de los objetivos del Gobierno de Jorge Azcón en los últimos dos años y medio ha sido dar respuesta a la necesidad de incrementar el número de viviendas disponibles, Vaquero ha apostado por aprovechar el desarrollo de las grandes inversiones y las oportunidades de empleo para posibilitar también el acceso a una vivienda para los trabajadores.

"Hay diferentes memorias de los proyectos que se han presentado, miles de puestos de trabajo y por ello va a conllevar una demanda adicional de vivienda", ha precisado.

En base a esa mayor necesidad de vivienda allá donde se vaya a generar un considerable número de puestos de trabajo, el Gobierno de Aragón ha diseñado este nuevo programa que permitirá desarrollar suelos para actividad residencial sobre los que construir viviendas con algún régimen de protección pública en un plazo inferior al que permiten actualmente los procedimientos municipales.

La construcción de las viviendas correrá total o parcialmente a cargo del promotor, pudiendo intervenir la Administración directamente en aquellos suelos que deriven de los aprovechamientos que les correspondan, en base a lo previsto en la ley que regula los PIGA.