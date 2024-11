Aragón y Cataluña cooperan en la atención de urgencias y emergencias sanitarias beneficiando a 82 municipios limítrofes

PUENTE DE MONTAÑANA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, y la consellera de Salut de la Generalitat de Cataluña, Olga Pané Mena, han firmado este viernes un convenio de colaboración para la asistencia sanitaria en urgencias y emergencias en la zona colindante entre ambas Comunidades Autónomas, que va a beneficiar a los habitantes de 82 municipios.

La firma ha tenido lugar en la localidad de Puente de Montañana, que reparte su término municipal entre Aragón y Cataluña, con la presencia de los alcaldes y los presidentes de los consejos comarcales de la zona.

Este convenio, que existe desde 2005, pero que actualmente era necesario renovar, tiene como objetivo seguir mejorando la atención sanitaria de los ciudadanos en el ámbito de las emergencias extrahospilarias y flexibilizar los sistemas sanitarios de ambos territorios para adecuarlos a las necesidades de la población. De los 82 municipios, 36 corresponden a las provincias catalanas de Lleida y Tarragona y 46 a las de Huesca, Zaragoza y Teruel.

El acuerdo ordena la prestación de la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en la referida zona limítrofe para lo que ambas Comunidades Autónomas aportarán los recursos que tienen situados en ellas, utilizando el dispositivo óptimo en cada caso, pero manteniendo la autoridad de cada Administración en aquellos que le son propios. Cataluña lo hará por medio del SEM-061 (Sistema de Emergencias Médicas), y Aragón, del 061 Aragón. Además, siempre que sea necesario, se seguirán utilizando los servicios de Atención Primaria de la zona.

La zona de aplicación afecta a los mencionados 82 municipios, sin que tengan un carácter de exclusividad, de forma que se contempla atender posibles demandas que puedan realizarse desde ambos lados próximos a la misma. El acuerdo también recoge el modo de proceder de los medios de una Comunidad Autónoma en otra según la llamada se reciba en uno u otro territorio.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha remarcado la importancia de la cooperación entre ambos sistemas sanitarios para mejorar y potenciar la accesibilidad sanitaria a todos los ciudadanos que viven en estas zonas límitrofes. "De esta manera damos una buena cobertura asistencial a ambas partes, que están cubiertas por los diferentes sistemas sanitarios, el catalán y el aragonés en esta zona del Aragón Oriental, limítrofe entre las dos comunidades autónomas".

Ha continuado diciendo que "al dar este servicio asistencial que es fundamental, el sanitario, conseguimos reforzar que se fidelice la población, el asentamiento en el ámbito rural y lo hemos querido demostrar aquí en este municipio porque verdaderamente es donde podemos demostrar la importancia que tiene para ambos sistemas sanitario, especialmente para el gobierno de Aragón, el ámbito rural".

Bancalero ha indicado que avanzar en la cooperación entre los dos sistemas sanitarios "es verdaderamente importante", sobre todo, porque refuerza la cooperación que se venía ya realizando desde estos años atrás". El titular de Sanidad ha expuesto que "teníamos el convenio marco caducado desde hace varios años y esta es la primera parte en la que queríamos avanzar, regularizar y normalizar de cara a todos los ciudadanos".

Según Bancalero "mejora y potencia la accesibilidad sanitaria a todos los ciudadanos de esta región, una región que se caracteriza fundamentalmente por unas dificultades en la orografía, en la demografía y, sobre todo en el ámbito social, ya que la población está aumentando en ese segmento etario, es decir, está envejeciendo".

Por su parte, ha consellera de Salut, Olga Pané, ha argumentado que este convenio evidencia el interés de la Administración por apoyar al medio rural. "Lo que es también importante es poner en valor los acuerdos y que estamos en un territorio rural del que en muchas ocasiones no nos acordamos, parece que lo que no está en las ciudades no existe, no nos preocupamos, sí nos preocupamos y subrayamos que nos preocupamos con estos convenios".

Asimismo, ha referido que "queremos trasladar a la población esa sensación de seguridad de que viviendo aquí no pierden oportunidades de salud. Nos importa que la población siga viviendo en estos territorios y siga generando su proyecto de vida aquí, su negocio, su agricultura... Y si no hay salud o no hay escuelas esto siempre es más difícil".

ACTIVIDAD

Durante el 2024, en este territorio, el SEM ha movilizado sus recursos en 41 incidentes urgentes. De estas movilizaciones, 4 se han llevado a cabo con el helicóptero medicalizado; 6 con recursos de la Región Sanitaria Lleida, 30 con recursos de la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran y 1 con recursos de la Región Sanitaria Terres de l'Ebre.Del total, solo en 21 casos se ha requerido traslado a centros sanitarios.

Por otro lado, la Unidad de Apoyo Vital Avanzado de Fraga, en Aragón, se ha movilizado en 16 ocasiones en Cataluña, la mayoría en municipios del bajo Segrià. En este caso, los traslados siempre se han efectuado por parte de unidades del SEM a los hospitales de destino.

Desde Aragón se han recibido cien avisos de ambas zonas y se han movilizado 47 medios catalanes --entre ellos, en tres ocasiones el helicóptero de Tremp--, y una treinta de medios aragoneses. En concreto, se han recibido 48 avisos en las poblaciones limítrofes de Cataluña, con la movilización de 26 medios aragoneses (de Fraga) y 9 de Cataluña (Lérida, Pont de Suert y Serós) y 52 avisos de zonas limítrofes de Aragón, con 38 medios movilizados de Cataluña (Pont de Suert, Balaguer, Lleida, Serós, Almacelles, Alcarrás y Tremp), así como de Monzón, Fraga y Barbastro.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

El convenio suscrito este viernes incluye la creación de una comisión de seguimiento y control, compuesta por seis miembros: tres representantes designados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón o el 061 Aragón y tres representantes designados por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña o el SEM-061.

Se reunirá una vez al año y cuando las circunstancias ordinarias o excepcionales lo aconsejen. Este convenio tiene una duración inicial de cuatro años, que podría prorrogarse por un período de hasta cuatro años adicionales, y supone la continuidad de los marcos de colaboración previamente establecidos.

En 2005, se aprobó un convenio marco de colaboración en materia de salud, al que se vincularon dos convenios específicos: uno primero, donde se regulaba la coordinación en materia de asistencia sanitaria a varios niveles asistenciales en la zona de Pirineo de ambos territorios y, uno segundo, referente a la asistencia sanitaria en urgencias y emergencias para las zonas limítrofes entre ambas Comunidades Autónomas.

El acuerdo suscrito este viernes supone la actualización de este último, tras los contactos mantenidos por ambas Comunidad Autónomas para su actualización. Además, se han iniciado también los trabajos para firmar un nuevo convenio marco y otro convenio para la asistencia sanitaria en la zona del Pirineo.

Las relaciones entre ambas comunidades se plantean en términos de colaboración institucional y reciprocidad. En consecuencia, el presente convenio no genera derechos y obligaciones de contenido económico mutuamente exigibles. Las compensaciones que fueran necesarias se canalizarán a través del Fondo de Cohesión Sanitaria.