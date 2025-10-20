La 'Aragón Climate Week 2025' organiza más de 200 actividades para concienciar sobre el cuidado del planeta

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Hay mucho Aragón por cuidar y conservar. Esta semana organizamos más de 200 actividades para concienciar a todos de su responsabilidad individual en el cuidado del planeta". Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en la inauguración, junto a la directora general de Educación Ambiental, Raquel Giménez, de la Aragón Climate Week 2025, una cita consolidada en el calendario autonómico que busca sensibilizar a la ciudadanía y promover la acción frente al cambio climático a través de jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas culturales en todo el territorio.

La iniciativa del Gobierno de Aragón responde, según ha apuntado el consejero, a la voluntad del Ejecutivo de "concienciar e influir" en la sociedad: "El planeta no puede seguir con el modelo histórico de extraer, crear y fabricar para usar y tirar porque la consecuencia son los océanos llenos de porquería, los ríos llenos de suciedad o los vertederos incontrolados, no solo ya en África, sino en todos los continentes".

Por ello, ha defendido la necesidad de apostar por una "sociedad distinta" que piense en la "reutilización" y el darle una segunda vida a los productos que se fabrican. Y, cuando no se pueda, eliminarlos, pero no a vertedero, sino hacerlos desaparecer".

Un cambio para el que ha llamado a implicarse a administraciones, empresas, familias y centros educativos "para que pongamos fin a una etapa en la que la sociedad estaba al margen de la naturaleza y el clima y todos vemos y percibimos que, poco a poco, el clima va cambiando. Y a esto hay que ponerle freno", ha sostenido.

El programa se desarrollará desde este lunes y hasta el próximo domingo 26 de octubre con una amplia agenda de actividades en las tres capitales aragonesas y en distintos espacios naturales.

Se trata de la quinta edición de este programa iniciado en la pasada legislatura en el que habrá espacio para charlas, mesas redondas, conferencias y actividades gratuitas relacionadas con el cambio climático en los centros de interpretación, según ha repasado la directora general de Educación Ambiental, Raquel Giménez, quien se ha mostrado muy satisfecha por "la implicación" de la sociedad y de las entidades en el 'Suma Acciones' que ofrece el portal web 'aragóncambioclimático.es'.

Mañana martes, Teruel acoge una jornada dedicada a los retos del sector turístico frente al cambio climático. Al día siguiente, Zaragoza celebrará un encuentro técnico centrado en el ciclo del carbono, el papel de los bosques y la economía a través de los bonos de carbono.

El jueves 23, las jornadas se trasladarán al Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Torla, donde se analizarán los efectos del cambio climático en los espacios naturales protegidos y se realizarán talleres de interpretación del paisaje.

Coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático, el viernes 24, el Paraninfo de Zaragoza acogerá la reunión del Consejo Aragonés del Clima, que abordará los retos de la acción climática desde distintos sectores sociales, y concluirá con una visita al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

La Red Natural de Aragón también se sumará a esta edición con una veintena de actividades gratuitas de educación ambiental en los Espacios Naturales Protegidos, entre los días 24 y 26 de octubre.

Paseos guiados, talleres y propuestas artísticas se complementarán con las acciones organizadas por el Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta y la estación de seguimiento de calidad del aire de Huesca, donde se realizarán intervenciones artísticas con murales de grafiti.

Como cierre de la programación, el Centro de Interpretación de La Alfranca acogerá una nueva edición del Festival Climático del Humor Ecocomedy, que contará con la participación de humoristas de primer nivel como Marisol Aznar, David Angulo y los Risarchers.

La celebración de la Aragón Climate Week 2025 se enmarca en un contexto internacional de creciente atención hacia la emergencia climática, con la mirada puesta en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil).

Toda la información y el calendario de actividades están disponibles en la web www.aragoncambioclimatico.es