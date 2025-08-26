Aragón envía un nuevo convoy al incendio de Barniedo de la Reina (León)

Un camión de bomberos trabaja en las labores de extinción del incendio en el entorno de los Picos de Europa, a 18 de agosto de 2025, en Tierra de la Riena, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón desplazará a lo largo de este martes a un nuevo convoy del dispositivo de prevención y extinción de incendios (Infoar) al incendio forestal de Barniedo de la Reina (León). Este será el quinto equipo aragonés que colabora en la lucha contra el fuego en la provincia leonesa, después de que este mismo lunes regresara el cuarto convoy.

Con este envío, el Ejecutivo aragonés da respuesta a la petición realizada esta misma mañana por la Junta de Castilla y León, que ha solicitado nuevos efectivos ante la evolución del incendio.

En concreto, está previsto que se trasladen a León dos brigadas terrestres, dos autobombas, una brigada helitransportada con helicóptero, un técnico de Grupo de Apoyo a la Dirección de Extinciín (Gadex) y personal logístico de la empresa pública Sarga. Viajarán a lo largo del martes para incorporarse a las labores de extinción este miércoles.