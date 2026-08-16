Aragón envía otro 'ES-ALERT' para que no se hagan actividades en el entorno del Monte Oroel

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

HUESCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

EL Gobierno de Aragón ha vuelto a enviar un 'ES-ALERT', ante el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) hacia el Monte Oroel, en Jaca, para solicitar a las personas que se encuentren realizando excursiones u otras actividades en zonas forestales permanezcan en entorno urbanos.

El Ejecutivo autonómico ya envió este sábado un 'ES-ALERT' por el mismo motivo al acercarse las llamas a este monte, situado junto a la ciudad de Jaca, tras una jornada de "vientos erráticos".

El dispositivo desplegado en la zona ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

La superficie provisional afectada se mantiene en 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo, que integrará a un millar de efectivos y entre 35 y 40 medios aéreos, continúa siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche.

El flanco derecho del incendio sigue siendo el que más preocupa, así como la zona desde el municipio de Bernués hasta el Monasterio de San Juan de la Peña. En ambas áreas se están reforzando los trabajos.