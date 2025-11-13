Aragón estrena una aplicación web de gestión de fianzas más intuitiva y ágil y con más opciones para los arrendatarios

Imagen de la nueva plataforma de registro de fianzas que comenzará a funcionar el 24 de noviembre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón estrenará el próximo 24 de noviembre una nueva aplicación para la gestión de fianzas de viviendas y locales de alquiler.

Esta nueva aplicación, denominada WFIA, tiene la ventaja de ser muy intuitiva más ágil que el sistema utilizado hasta ahora, consistente en el depósito y devolución de fianzas a través del registro de la DGA.

Además, permitirá a los arrendadores utilizar diferentes sistemas de pago: con tarjeta, cargo a cuenta o mediante carta de pago en entidad bancaria colaboradora. El acceso a la tramitación de las fianzas se podrá hacer mediante certificado electrónico o introduciendo los datos personales.

La migración al nuevo sistema se va a realizar entre los días 17 y 23 de noviembre, periodo durante el que se podrán seguir solicitando el depósito o la devolución de fianzas por el actual tramitador, que estará operativo hasta la puesta en marcha de la nueva aplicación web.

Llegado el día 24, la nueva aplicación sustituirá al tramitador actual y estará disponible desde el 24 de noviembre en el apartado de gestión de fianzas de la página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es).

Eso sí, durante los cinco días hábiles en que se realice la migración, del 7 al 21 de noviembre, quedarán suspendidas las citas presenciales en las unidades de fianzas.