Aragón invertirá 18 millones en un nuevo edificio del ITA para consolidarse como "referente tecnológico europeo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación del nuevo edificio del ITA en el DAT Alierta. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este viernes el nuevo edificio que ampliará las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Se trata de un edificio singular de más de 5.000 metros cuadrados que se construirá en el Parque Tecnológico DAT Alierta con el objetivo de "consolidar a la comunidad autónoma como referente tecnológico europeo".

Su impulso implicará una inversión total de 18 millones de euros, de los que 12 millones corresponderán a las obras y otros 6, al equipamiento.

El acto ha contado, asimismo, con la participación de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la directora general del ITA, Esther Borao, y el arquitecto responsable del proyecto, Sergio Sebastián.

El edificio estará orientado a reforzar la colaboración con empresas, startups y organizaciones del ecosistema de innovación y, tal y como ha señalado el presidente Azcón, a "consolidar Aragón como un referente tecnológico europeo".

La nueva instalación, ha apuntado, "se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico 2025-2028 del ITA, cuyo objetivo es aumentar significativamente el impacto generado, tanto en el tejido empresarial como en la sociedad aragonesa y, por tanto, en toda la economía de Aragón".

El ITA podrá, gracias al nuevo edificio, multiplicar los proyectos de innovación tecnológica en colaboración radical con agentes del territorio, aprovechando el alto grado de multidisciplinariedad de sus equipos y canalizando su crecimiento hacia áreas clave como la inteligencia artificial y la robótica, consideradas tecnologías estratégicas para Aragón y Europa.

UN EDIFICIO AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN

El nuevo espacio combinará oficinas colaborativas y laboratorios tecnológicos avanzados. En concreto, contará con 2.000 metros cuadrados de oficinas abiertas para más de 200 profesionales del ITA y su ecosistema de empresas, startups y socios tecnológicos, que estén trabajando juntos en proyectos; y con más de 3.000 metros cuadrados de laboratorios equipados con infraestructuras de vanguardia para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica, conectividad y comunicaciones.

La nueva infraestructura albergará dos laboratorios estratégicos. Uno de ellos será el laboratorio de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos, orientado al desarrollo de algoritmos, visión artificial y análisis de datos con aplicaciones industriales, agroalimentarias, sanitarias y en movilidad.

El otro laboratorio será el de Sistemas Robóticos y Automáticos basados en IA, que facilitará el diseño y validación de robots inteligentes para sectores clave como la construcción, industria, salud o agricultura.

Además, el edificio contará con espacios de demostración tecnológica, zonas de divulgación y una terraza concebida como punto de encuentro del ecosistema de innovación aragonés.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO EJE DEL DISEÑO

El nuevo edificio se concibe pensando en la sostenibilidad. Entre sus características técnicas destacan el sistema de autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica, climatización eficiente con aerotermia y recuperación de calor, conectividad con transporte público y aparcamiento para bicicletas, uso de materiales de bajo impacto ambiental e integración de un sistema de gestión inteligente (BMS) que controlará iluminación, ventilación y climatización de forma automatizada.