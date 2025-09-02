Aragón podrá reducir su deuda en 2.124 millones, un 23%, si accede a la condonación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la ministra Portavoz, Pilar Alegría (d), durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, con el que el Estado asumirá parte de la deuda autonómica. En el caso de Aragón, si hace uso de este mecanismo, podrá reducir su deuda en 2.124 millones, lo que supone reducir su pasivo un 23%.

La metodología para realizar este cálculo consta de tres fases. En primer lugar, se compara el crecimiento de la deuda económica durante la crisis financiera --entre 2010 y 2013-- con el crecimiento del pasivo autonómico durante el mayor impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania --de 2020 al 2023--. Ello arroja una cifra de 80.310 millones de euros a nivel nacional, ha informado el Ministerio de Hacienda.

Una vez identificado el sobreendeudamiento, se reparte utilizando principalmente el criterio de población ajustada, lo que para Aragón implica 1.931 millones de euros de condenación, el 21% de su deuda, frente a la media del 19,3% del conjunto de autonomías.

En la fase 2, se trata de que ninguna Comunidad quede por debajo de la media de condonación por población ajustada, lo que lleva a elevar la quita en algunas de ellas para que al menos tengan un 19,3%. Esto no afecta a Aragón al estar por encima de esa media.

A continuación, se realizan dos ajustes adicionales. Por un lado, se identifica a la autonomía con mayor condonación por habitante ajustado, que en este caso es la Comunidad Valenciana, y se fija una quita adicional hasta alcanzar ese nivel para las comunidades que han tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media en el periodo 2010-2022.

A ello se suma una compensación adicional para aquellas que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. Todo ello lleva a Aragón a aumentar su quita en 193 millones adicionales.

Estos ajustes tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y por habitante.

COMPATIBLE CON LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

En cuanto al procedimiento para que el Estado asuma esta deuda, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Como este es el caso de Aragón, esto se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que la condonación beneficia a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, y que "no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación", en la que el Gobierno seguirá trabajando.

"De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP", ha destacado la titular de Hacienda, quien ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que "recapaciten" y respalden una medida que es beneficiosa para los ciudadanos.