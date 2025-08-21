Aragón revisará a partir de septiembre todos los planes para mejorar la extinción de incendios

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha avanzado este jueves que, a partir del 1 de septiembre, el Ejecutivo va a revisar todos los planes para mejorar "todo lo que podamos" los operativos de extinción de incendios forestales.

Así lo ha asegurado Bermúdez de Castro en una rueda de prensa para hacer balance de la aplicación de la alerta rojo plus por riesgo de incendios forestales durante los días 16, 17 y 18 de agosto, donde ha recalcado que, a pesar de que Aragón no ha sufrido ningún incendio importante este verano, "no estamos a salvo absolutamente de nada".

"No se puede sacar pecho porque, si sacas pecho, ya el día siguiente tienes un incendio", ha recalcado, a la vez que ha advertido de que la "máxima alerta" continúa y, por tanto, hay que seguir extremando la precaución.

Entre las medidas que tiene previsto tomar el Gobierno de Aragón en este ámbito, el consejero ha adelantado que se van a adquirir más medios de extinción, se van a habilitar más helicópteros que funcionen las 24 horas --para uso tanto sanitario como de extinción de incendios-- y que van a hablar con los ayuntamientos para habilitar líneas económicas para que estos puedan actuar en sus entornos para proteger sus núcleos urbanos.

CONSORCIO DE BOMBEROS y AGENCIA DE EMERGENCIAS

Del mismo modo, ha insistido en que van a seguir trabajando en la creación, por un lado, de una agencia de emergencias y, por otro, de un Consorcio Autonómico de Bomberos que mejore la coordinación de los diferentes servicios de prevención y extinción de incendios --Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales y ayuntamientos de Huesca y Zaragoza--.

En este sentido, ha diferenciado entre la agencia --que deberá aprobarse por ley y es "un tema a largo plazo" a pactar "entre todos"-- y el consorcio de bomberos, cuya ley se aprobó en las Cortes hace casi un año y que es "necesario" para coordinar los diferentes cuerpos.

"Nosotros creemos que es necesario que haya un consorcio de bomberos que abarque el mayor número de parques de bomberos de todo Aragón y que lógicamente el Gobierno de Aragón va a participar de él en todos los sentidos", ha explicado, antes de reunirse con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Jun Antonio Sánchez Quero, para abordar este asunto.

Una reunión, ha continuado, a la que acude "con el ánimo de ayudar y de aportar todo lo necesario por parte del Gobierno de Aragón", si bien ha advertido de que cada institución, "en su ámbito" y "sus competencias", tendrá que aportar "su capacidad económica, personal, de medios, de todo". El presidente de la DPZ reclamó este miércoles al Ejecutivo autonómico que se implicara en el sostenimiento, mantenimiento y financiación de los servicios provinciales para adherirse a ese consorcio. De no hacerse, la institución hará como el Ayuntamiento de Zaragoza y no entrará en el consorcio.

Bermúdez de Castro ha reconocido que incorporar al Consistorio zaragozano al consorcio "será más complicado", por lo que se buscará "alguna fórmula de colaboración" porque es preciso "llegar a todos los puntos del territorio".

"Somos una tierra muy amplia, con mucho territorio, donde en algunos puntos cuando se producen incendios es complicado llegar. Entonces hay que tener mucho más expandido el tema", ha precisado, recordando que es "muy caro" ya que requiere "mucho personal" y "mucha maquinaria".

No obstante, ha reivindicado que "se ha avanzado mucho", poniendo como ejemplo el Parque de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), un "avance muy importante" después de que, "hasta hace dos o tres años, en la provincia los incendios los apagaba el Ayuntamiento de Huesca y parques de bomberos, muchos de ellos voluntarios, que había en el entorno de las comarcas".

En lo que respecta a las emergencias, el titular de Interior ha reiterado que "gobierne quien gobierne han funcionado siempre bien" porque cuenta con "grandes profesionales", pero ha admitido que se han dado cuenta de que "es necesario avanzar mucho más".

Ha puesto como ejemplo el último incendio declarado entre las localidades pirenaicas de Aragüés del Puerto y Embún, que "se apagó en un momento porque tenemos unos bomberos fantásticos", con un convenio, que entra en vigor este año, que "es bueno para ellos".

MENOS INCENDIOS EN ARAGÓN EN 2025

Sobre los elementos que más han pesado para que los incendios forestales apenas hayan afectado a Aragón este año, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha señalado que se debe a "una conjunción de todos los factores".

"Evidentemente, Aragón tiene un buen servicio de extinción de incendios forestales --con profesionales que trabajan todo el año--, pero los años buenos no solamente son debidos a eso", ha precisado, recordando años "horribles" como 2009 ó 2022, con "muchos incendios, muy simultáneos y con grandes extensiones".

"Al final es un trabajo continuo el que nos permite mantener con un buen operativo de extinción, una buena coordinación que se mantiene en esta comunidad autónoma y una buena dirección, esa eficacia que tienen los planes de protección civil ante incendios forestales, pero evidentemente también la climatología tiene que ayudar, porque si no ayuda la probabilidad de que se produzcan grandes incendios forestales sigue existiendo allí", ha explicado, añadiendo que la casuística aragonesa "no es la misma" que tiene la zona más occidental, que está la que más está sufriendo el fuego.

Eso sí, todo ello "sin bajar la guardia" porque en "un año complicado" Aragón puede tener "perfectamente" incendios de 7.000 ó 10.000 hectáreas, con el riesgo agravado de las tormentas secas, que son "nuestro mayor enemigo". "Aquí ya no interviene la acción humana, sino prácticamente lo que interviene es la meteorología, y contra eso no podemos luchar, tenemos que estar preparados para atenderlos", ha advertido.

REFUERZO

En lo relativo al refuerzo anunciado para a partir de septiembre, Bermúdez de Castro ha subrayado que no se trata sólamente de la extinción de incendios, sino de todo el sistema de emergencias. Así, ha citado que, en el presupuesto del año que viene, tienen previsto destinar más dinero a helipuertos 24 horas, al centro de emergencias de Zaragoza, al centro de emergencias de Huesca, a la modernización del puesto de mando avanzado, a la compra de más motobombas y más modernas o a revisar los planes de autoprotección de los municipios.