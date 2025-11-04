La aragonesa Ana Oliván, elegida presidenta de la Red Estatal de Montes Públicos

Foto de familia de ponentes y asistentes al Segundo Congreso Estatal sobre Montes Públicos en Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, ha sido elegida presidenta de la Red Estatal de Montes Públicos (REMP) durante la Asamblea Constituyente celebrada este martes en Teruel.

El acto ha coincidido con la inauguración del II Congreso Estatal sobre Montes Públicos, un encuentro que reúne a representantes de las administraciones forestales de toda España para analizar los retos y oportunidades de la gestión de los montes públicos, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Como vicepresidente de la REMP actuará Alfredo Luis Chavarría, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y como vocales figuran Inma Crispín, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; José Ángel Arranz, de la Junta de Castilla y León; Gabriel Ángel Gutiérrez, de la Junta de Andalucía; Salomé Hernando, del Gobierno de Navarra; y María Cruz Ferreira, de la Región de Murcia. Según el nuevo protocolo de gobernanza, los cargos tendrán una duración de cuatro años, prorrogables por otros dos.

Durante la asamblea se ha aprobado también el protocolo de gobernanza y el sistema de cuotas de las entidades integrantes, lo que consolida el funcionamiento institucional de la red y sienta las bases de su futuro trabajo.

Oliván ha destacado que este congreso supone "la constitución formal de la REMP, que hasta ahora era un proyecto desarrollado a través de la Fundación Biodiversidad", y ha subrayado el valor de este paso "para dar continuidad a un espacio común en el que podamos coordinar esfuerzos, compartir conocimientos y mejorar la gestión de los montes públicos".

Como primera presidenta de la Red, ha asegurado que el nombramiento supone "un honor y una gran responsabilidad, porque tenemos mucho trabajo por delante".

"Quienes representamos a los propietarios y a los gestores de montes públicos queremos construir un espacio común que nos permita orientar nuestros objetivos, mejorar la gestión forestal y fomentar la colaboración mutua", ha expresado.

DIFERENTES ADMINISTRACIONES

Oliván ha señalado además que la Red no solo estará formada por las comunidades autónomas, sino que también integrará a otras administraciones como las confederaciones hidrográficas, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos, con el objetivo de que "tanto los propietarios como los gestores, que compartimos una gran responsabilidad en la conservación de este inmenso patrimonio público, contemos con un espacio de coordinación técnica y de objetivos comunes".

La presidenta ha recordado que la gestión forestal cobra especial relevancia "tras un verano catastrófico en materia de incendios forestales", y ha hecho hincapié en que "los efectos del cambio climático los llevamos sufriendo desde hace tiempo", por lo que se deben adaptar los montes para que sigan cumpliendo su función ambiental, social y económica. "Los árboles no pueden escapar del calor ni de la sequía, y tenemos que ayudarlos a resistir", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que Aragón cuenta con más de 1.275.000 hectáreas de montes de utilidad pública bajo la gestión de la Dirección General de Gestión Forestal, "una superficie enorme que requiere un esfuerzo constante de planificación y conservación que no puede abordarse solo desde la Administración autonómica".

Por ello, ha insistido en que "la REMP será una herramienta clave para poner en común problemas compartidos y buscar soluciones conjuntas, especialmente ante los nuevos desafíos normativos, como la futura Ley de Restauración de la Naturaleza, sobre la que la Red tendrá mucho que aportar".

II CONGRESO ESTATAL SOBRE MONTES PÚBLICOS

Bajo el lema 'Movilización de madera e innovación tecnológica en los montes públicos', Teruel acoge del 4 al 6 de noviembre el II Congreso Estatal sobre Montes Públicos, organizado por la REMP con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y el Ayuntamiento de Teruel.

El encuentro reúne a técnicos, responsables públicos y representantes de entidades propietarias de montes para intercambiar experiencias, valorar los dos primeros años de trabajo de la red y presentar la planificación y actividades programadas para los próximos meses.

El congreso aborda dos cuestiones clave para el futuro del sector: la movilización de madera en los montes públicos y la incorporación de la innovación tecnológica en la gestión forestal.

Según ha explicado la coordinadora de la REMP, Esther Pérez, "es fundamental poner en valor la madera como material, facilitar los trámites administrativos, despertar vocaciones en las nuevas generaciones y contar todo esto a la sociedad".

Ha agregado que "las acciones necesarias para conservar la biodiversidad también pueden generar riqueza, empleo y oportunidades, dignificando la profesión forestal y contribuyendo a la prevención de desastres naturales frente al cambio climático".

PROGRAMA

La primera jornada, celebrada este martes, gira en torno a la movilización de madera, con mesas de diálogo en las que representantes de distintas comunidades autónomas --entre ellos el jefe del Servicio de Planificación y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Enrique Arrecha-- han analizado los principales obstáculos y soluciones en torno a los aprovechamientos forestales.

Para la jornada del miércoles hay previstas salidas de campo a la Sierra de Albarracín y la Sierra de Gúdar, organizadas por el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Estas visitas permitirán conocer 'in situ' actuaciones de gestión forestal sostenible, mecanización de aprovechamientos y conservación de hábitats de alto valor natural.

El jueves, 6 de noviembre, el congreso continuará en el Centro Cultural de Teruel, donde se abordará la incorporación de la innovación tecnológica a la gestión forestal a través de microponencias sobre digitalización, nuevas herramientas y una exposición de pósteres abierta al público en el antiguo edificio del Banco de España.

RED ESTATAL DE MONTES PÚBLICOS

La Red Estatal de Montes Públicos se consolida como un espacio de cooperación, intercambio y aprendizaje entre administraciones y entidades propietarias, con el propósito de poner en valor el patrimonio forestal público y promover una gestión sostenible, innovadora y adaptada al cambio climático.

Desde su creación, y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, la REMP ha impulsado acciones formativas, congresos, jornadas técnicas y programas de divulgación que han fortalecido la colaboración interterritorial y la proyección del sector forestal público.

La red trabaja para favorecer el intercambio de conocimientos y la formación continua del personal técnico, fomentar la bioeconomía y acercar a la sociedad el valor de los montes públicos, destacando su papel esencial en la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la lucha contra el cambio climático.