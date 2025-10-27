AREX y Aragón Alimentos impulsan la proyección internacional del vino aragonés con la visita de compradores de 15 países

El evento refuerza la imagen y estrategia para consolidar el prestigio de los productos aragoneses fuera de la Comunidad. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través de Aragón Exterior (AREX) y en colaboración con Aragón Alimentos 'Aragón, Sabor de Verdad' del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha organizado un encuentro internacional que reúne en la Comunidad a 22 compradores procedentes de 15 países de Europa y Latinoamérica.

El objetivo es abrir nuevos mercados y fortalecer las oportunidades comerciales para las bodegas aragonesas, tanto en destinos tradicionales del continente europeo como en otros más emergentes, especialmente en América Latina. A lo largo de la jornada, los compradores mantendrán más de 250 reuniones con las 50 bodegas participantes y catarán unos 350 vinos diferentes.

La jornada ha comenzado con una masterclass conducida por el sommelier Félix Artigas, quien ha introducido Aragón, sus climas y suelos, las diferentes variedades de uva y zonas de producción vitivinícola. Aquí, los invitados ya han podido catar cuatro vinos que reflejan la variedad y calidad de la oferta de la comunidad.Además, durante este mediodía, se degustarán platos inspirados en los alimentos de Aragón, como Jamón de Teruel DOP, olivas del Bajo Aragón, ternera del Pirineo, carne de cerdo IGP Teruel o arroz de Aragón.

Durante la comida, los compradores podrán seguir catando vinos e intercambiando impresiones con los productores aragoneses.Durante los próximos días, los compradores tendrán ocasión de conocer el origen de los vinos aragoneses. Visitarán bodegas en las DOP Cariñena, Campo de Borja, Calatayud y Somontano, así como la bodega Pago Aylés.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado "el papel vertebrador que desempeña el sector vitivinícola en Aragón, no solo como motor económico, sino también como elemento de identidad y equilibrio territorial". Ha añadido que "la internacionalización del vino aragonés es una prioridad del Gobierno de Aragón, y este tipo de iniciativas refuerzan nuestra capacidad de competir y de llevar el nombre de Aragón al mundo con orgullo y calidad".

Por su parte, el director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, ha explicado que "los compradores que han venido están buscando vinos auténticos y diferentes para ampliar su cartera de productos. Las primeras impresiones que nos han transmitido son positivas, les gustan los vinos que se hacen aquí y por supuesto se sorprenden de las bondades de nuestra garnacha. También se interesan por las nuevas propuestas que tienen las bodegas, como los vinos desalcoholizados o bajos en alcohol".

Camo ha puntualizado que "Europa sigue siendo un destino clave, pero estamos haciendo un esfuerzo importante por abrir puertas en mercados más novedosos, especialmente en Latinoamérica, donde el interés por los vinos españoles y de calidad diferenciada está creciendo con fuerza".

El evento se enmarca bajo la renovación de la nueva marca 'Aragón, Sabor de Verdad', que refuerza la imagen y estrategia para consolidar el prestigio de los productos aragoneses dentro y fuera de España.

Con esta nueva etapa, se busca transmitir los valores de autenticidad, sostenibilidad y territorio. Esta acción internacional organizada por AREX, junto al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación reafirma el compromiso del Gobierno de Aragón con la proyección exterior, la calidad y la competitividad del sector vitivinícola, uno de los pilares fundamentales del medio rural aragonés.