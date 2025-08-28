Armando Martínez: "O abre la Comisaría del Gancho en septiembre, o la alcaldesa tendrá un problema serio con Vox"

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, exige la apertura de la comisaría de Policía Local en el Casco Histórico - VOX

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, se ha mostrado tajante al exigir la apertura de la comisaría de Policía Local en el Casco Histórico al avisar: "O abre la comisaría del Gancho en septiembre, o la alcaldesa tendrá un problema serio con Vox".

Armando Martínez, quien también es presidente del distrito del Casco Histórico, se ha desplazado hasta las puertas de este comisaría de Policía Local para criticar el "incumplimiento y la falta de compromiso" de la alcaldesa, Natalia Chueca y su equipo de Gobierno, respecto a esta demanda vecinal que se remonta al 2023.

"Durante el verano de 2024 los concejales de Vox estuvimos aquí con la alcaldesa anunciando la puesta en marcha. Algo que también se nos comentó desde el equipo de gobierno y desde la propia Alcaldía fue que antes del verano, en el mes de julio, esta comisaría estaría en funcionamiento, pero nos encontramos a finales del mes de agosto y continúa cerrada".

"No sabemos --ha continuado-- dónde está destinando los efectivos policiales, si está pensando en la Vuelta Ciclista del sábado, si en algún fuego artificial para que lo vigile, pero desde luego lo que no puede ser es que sigamos leyendo día a día en los periódicos, en las noticias, la oleada de robos y hurtos que se viven en este barrio y otros de la ciudad y tengamos este equipamiento, que está precisamente pensado para disuadir ese tipo de conductas, cerrado a día de hoy".

En declaraciones a los medios de comunicación, Armando Martínez, ha recordado al equipo de Gobierno que el "compromiso" que tienen adquirido con VOX, al ser una exigencia de esta formación política el poner en marcha esta comisaría que "se tiene que cumplir ya de inmediato", ha apremiado.

"INACEPTABLE"

En el mes de septiembre esta comisaría "tiene que estar en funcionamiento" y los vecinos tienen que "sentir esa seguridad de tener a su policía aquí, de tener presencia policial constante", ha exigido.

Para este concejal de Vox es "inaceptable" que el distrito de Casco Histórico no cuente con este servicio y ha añadido que el equipo de gobierno "tiene que entender que para Vox la seguridad es una prioridad".

Al respecto, ha comentado que esta prioridad se refleja en los barómetros que también lo es para los propios vecinos. "Lo que tiene que hacer la alcaldesa es preocuparse por eso y cumplir inmediatamente con esas exigencias vecinales porque de lo contrario, ya lo anticipamos, tendrán un problema serio con Vox porque pronto tendremos que comenzar a hablar de presupuestos", ha recordado.

"Nos parece muy bien que hagan sus fuegos artificiales, que hagan sus fiestas, sus Cabezudos, que hagan lo que consideren oportuno, que destinen sus efectivos a este sábado a la Vuelta Ciclista a España, pero aquí que no falte tampoco la Policía Local porque de lo contrario, ya les digo, desde el Grupo Municipal de VOX anunciamos que habrá problemas para el equipo de gobierno", ha asegurado el concejal.

HORARIO Y EFECTIVOS DESTINADOS A ESTA COMISARÍA

Asimismo, ha dicho desconocer los tiempos de apertura al comentar que si tienen confirmado que estará operativa en horario de tarde y de noche, "que es el que más preocupa a los vecinos y, evidentemente, para eso hay que tener un mínimo de dos agentes".

Si son mínimo dos agentes y tres turnos más el fin de semana, "lo mínimo", a juicio de Vox son doce agentes, que habrá que designar y ha opinado que "tendría que haber estado planificado antes del verano y no puede ser que estemos ahora de prisa corriendo buscando efectivos".

"Quiero pensar que no ese es el problema, que ya se sabe qué efectivos van a estar aquí, y si está hecho ya, lo que no entendemos es por qué no están aquí prestando el servicio a los ciudadanos, que es donde tienen que estar", ha expresado.

Martínez ha abundado en que "no puede ser" que se reciban cada día en la Junta del Distrito denuncias de los vecinos que "sufren atracos, robos con violencia, hurtos y ocupaciones", ha enumerado.

Antes de concluir ha asegurado que el compromiso del equipo de gobierno es "la apertura ya y que este servicio estuviese reforzado incluso con agentes de la UAPO".

Tras reconocer que los agentes también están para controlar la Vuelta Ciclista, " no podemos hacer de un acontecimiento extraordinario, que ocurre una vez al año, la prioridad" al argumentar que "la prioridad, evidentemente, es la de nuestros vecinos, la de la seguridad de nuestros vecinos".