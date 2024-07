La artista Sílvia Pérez Cruz repasa las etapas de la vida en un concierto en Pirineos Sur

HUESCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Sílvia Pérez Cruz ha regresado este viernes al escenario de Lanuza para presentar una colección de canciones en las que plasma las etapas de la vida. El suyo ha sido uno de los recitales más "íntimos, personales, bellos y vanguardistas" de esta edición de Pirineos Sur.

Así lo han asegurado desde la organización de Pirineos Sur, destacando también la sensibilidad de Maro, que abrió la noche para presentar su último trabajo, 'Hortelã'.

'Oxala' y 'Just wanna forget you' tomaron el pulso a Lanuza, pero con 'Ouvi dizer' ya surgió la comunión, un enlace que ya no se perdió hasta el final del concierto. Maru se ganó el cariño del público con canciones tan bellas como 'Há de sarar' o 'Lifeline'.

Pero uno de los momentos más sorprendentes llegó con Sílvia Pérez Cruz, cuando salió a escena para cantar a dúo 'Juro que vi flores'. Después llegaron originales guiños a 'Fix you' de Coldplay y el cierre con una esperada 'Saudade, saudade'. Al final del show, el anfiteatro en pie rompió a aplaudir.

La catalana, con esa cercanía que le caracteriza volvió a sentirse abrumada ante la belleza de las montañas del valle de Tena y reconoció que "podría vivir en ese escenario". La noche dio comienzo con algunos de los temas de su último trabajo, como 'Ell no vol que el món s'acabi', 'La flor' y 'Aterrados'.

NOCHE DE SONIDOS LATINOS

Esta noche de sábado compartirán protagonismo los nuevos y los tradicionales sonidos latinos con las actuaciones de La Lulu y Grupo Niche. Estos últimos son toda una institución de la salsa hecha en Colombia. Sus canciones, rebosantes de ritmo y romanticismo, han marcado a varias generaciones.

A lo largo de más de cuatro décadas, desde que Jairo Varela y Alexis Lozano fundaran la agrupación en 1979 en Bogotá, han publicado más de treinta discos y vendido dos millones, han ofrecido cuatro mil conciertos en treinta países, han alistado en sus filas a más de trescientos músicos y han obtenido innumerables reconocimientos.

La Lulu nació en Cali (Colombia), pero se forjó en las calles de Nueva York y se presenta como un crisol de influencias que abarcan desde el hip-hop hasta la cumbia. Este eclecticismo musical se refleja en su última creación, 'Suena La Lulu'.

El domingo será la última jornada del festival y, al igual que sucedió hace cinco años, estará protagonizada por una de las artistas latinoamericanas más relevantes que han surgido en los últimos años: Mon Laferte. La chilena, siempre en búsqueda de nuevos estilos y ritmos, regresará a Pirineos Sur para presentar su último trabajo, 'Autopoiética', publicado a finales del 2023. Antes del cierre, será el turno de Marilia.

La música de la compositora canaria se caracteriza por su sencillez y belleza y otorga cualidades sanadoras a canciones que carecen de artificio. Su primer disco, 'Prenderé Una Velita' (2023), es un canto a la esperanza, a la cura, al olvido y al amor.