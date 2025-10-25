Artistas aragonesas, dibujo y música en vivo promocionan el arte como iniciativa de emprendimiento

Detalle del cartel de la Semana del Emprendimiento en Aragón 2025 - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arte como iniciativa de emprendimiento se explora en un evento organizado dentro de la Semana del Emprendimiento en Aragón. "ExplorArte" tiene lugar este lunes a las 18 horas en el Instituto de la Juventud, en la calle de Franco y López, 4, de Zaragoza.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, y la directora del Instituto Aragonés de la Juventud, Cristina Navarro, inaugurarán la jornada, que se abre con la ponencia "Gestión del arte: donde la pasión se convierte en proyecto", a cargo de Beatriz Lucea, historiadora del arte y gestora cultural.

En esta ponencia, se abordará la relación entre el arte, la cultura y el emprendimiento, la conexión entre las competencias ligadas al arte y al emprendimiento, así como algunos de los desafíos y oportunidades para emprender en el mundo del arte.

EXPERIENCIAS DE ARTISTAS ARAGONESAS

A continuación, tendrá lugar una mesa de experiencias con artistas aragonesas, en la que participan la ilustradora digital Alicia Blasco, la artista multidisciplinar Ira Torres, la directora de Arte y fotógrafa Olga S. Ortiz y la artista visual y diseñadora Rebeca Zarza.

El evento incluye la actuación de la compositora, cantante y pianista ELEM y una demostración artística en directo con Laura Gracia "Lalá", que realizará una representación gráfica con acuarela y rotuladores. En las conclusiones, se servirá una degustación, con el fin de favorecer sinergias e intercambios de experiencias.

Para más información e inscripciones, debe visitarse la página de Aragón Emprende, en la dirección 'aragonemprende.com/sea-2025/'.