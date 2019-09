Asensio (CHA) pretende "empujar en Madrid un gobierno de progreso" y llevar la voz de Aragón al Congreso

Publicado 28/09/2019 12:16:47 CET

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) concurrirá a las elecciones generales del 10 de noviembre por la provincia zaragozana en coalición con Más País. Lo hará con el ex concejal del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Carmelo Asensio, como cabeza de lista, quien ha asegurado que pretende "empujar en Madrid un gobierno de progreso" y llevar la voz de Aragón al Congreso.

CHA también tiene intención de presentar candidatura por la provincia de Huesca y, a poder ser, con Más País. No obstante, el planteamiento de la formación que lidera Íñigo Errejón es no presentarse en las circunscripciones con menos de siete escaños, por lo que Chunta podría concurrir en solitario. Algo que no hará en Teruel, donde no quieren presentarse para no perjudicar las reivindicaciones de Teruel Existe pero tampoco harán campaña por ninguna opción.

En una rueda de prensa este sábado en Zaragoza, Carmelo Asensio ha señalado que esta candidatura está cargada de "ilusión y esperanza para Aragón". "Nosotros vamos a ser la voz, la mano, el voto de los aragoneses en Madrid, es la única candidatura aragonesista".

Ha detallado que la campaña va a estar centrada "en los problemas de Aragón y en buscar las soluciones" no en criticar la repetición de las elecciones. Además, ha mencionado que la candidatura pretende aglutinar "el mayor número posible de fuerzas progresistas fuera del bipartidismo y del neoliberalismo".

"Máxima ilusión y máxima esperanza es lo que aportamos para esta campaña electoral, Chunta Aragonesista va a hacer una campaña centrada en los retos que tiene Aragón y en buscar soluciones, queremos exportar la fuerza que tiene dialogar y saber pactar". Así, ha recordado que el Gobierno de Aragón está conformado por cuatro partidos --PSOE, CHA, Podemos y PAR--, un pacto en el que Chunta ha hecho "una labor fundamental para aglutinar distintas sensibilidades".

CHA también pretende "empujar en Madrid que haya un gobierno de progreso y la situación tan penosa de estos últimos meses no se vuelva a repetir", ha aseverado Asensio, quien ha dicho que su campaña se va a poner en marcha ya: "Quien quiera votar Aragón no le queda otro remedio que votar a la candidatura de Chunta Aragonesista-Más País".

"ESFUERZO EN VANO"

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha recordado que la formación no concurrió a las anteriores elecciones generales por "no dividir a la izquierda". Sin embargo, ha apuntado que han comprobado que este esfuerzo ha sido "en vano".

"Comprobamos que los llamados a entenderse para formar un gobierno de progreso en España no solo no iban a llegar a un acuerdo sino que eran incapaces de escucharse, porque no estaban dispuestos a ceder", ha detallado.

Por ello, en el momento en el que se confirmó la repetición electoral en Chunta tomaron la decisión de presentarse a los comicios generales: "Había mucha gente huérfana de opción política, que se sentía frustrada y desencantada".

En este contexto, hace cinco días les surgió la posibilidad de concurrir con Más País, para Soro "un proyecto político en positivo, un auténtico revulsivo". "Parecía imposible al principio que en cuatro días dos partidos que nunca habíamos tenido ningún tipo de contacto orgánico pudiéramos llegar a un acuerdo, pero lo hemos conseguido".

Respecto al candidato, Carmelo Asensio, Soro ha subrayado que se caracteriza por el diálogo y el consenso. "No sólo va a ser la voz y el voto de Aragón en el Congreso, aportará la sensatez necesaria para buscar una solución a la situación de bloqueo".

CANDIDATOS

Sobre el resto de candidatos que conformarán la lista de CHA-Más País por la circunscripción de Zaragoza, la próxima semana se reunirá para hablar de ello el Consello Nazional de Chunta Aragonesista.

"Aunque nuestra voluntad es abrir la lista a la sociedad. Esta no es la lista de CHA, no es la lista de Más País, es la lista de todos los que quieren un cambio y construir una alternativa de progreso en Madrid".

Por otra parte, Soro ha aclarado que desde Más País en ningún momento se ha propuesto que la cabeza de lista de la candidatura por Zaragoza fuera Ángela Labordeta. "Ayer en el Comité Nazional la única propuesta fue la de Carmelo Asensio", ha matizado.