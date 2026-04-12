La Atención Primaria en Aragón superó los 12,5 millones de consultas en 2025

Consulta de un centro de salud rural aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha superado en 2025 los 12,5 millones de consultas, lo que para el Gobierno de Aragón reafirma su papel como columna vertebral del sistema sanitario.

Del total, más de 7 millones han correspondido a Medicina Familiar y Comunitaria, cerca de 4 millones a Enfermería, aproximadamente 825.000 a Pediatría, más de 252.000 a Fisioterapia, más de 261.000 a Matronas, 107.000 a Salud Bucodental y más de 55.000 a Trabajo Social.

Este domingo, 12 de abril, se celebra el Día de la Atención Primaria. La gerente única de Atención Primaria del SALUD, Pilar Borraz, ha destacado la relevancia de este nivel asistencial.

"La Atención Primaria es la columna vertebral y los cimientos del sistema sanitario: es el primer contacto con los pacientes y el referente del sistema en su día a día. Ser un sistema sanitario sano no se limita a cuidar a los pacientes, depende de todos. También significa cuidar a quienes nos cuidan, promover la salud, prevenir la enfermedad y ofrecer cuidados con humanidad", ha afirmado Borraz.

Pilar Borraz ha subrayado la defensa y la importancia de los equipos multidisciplinares en el modelo de Atención Primaria del siglo XXI, conformados por la Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, Matronas, Fisioterapia, Salud Bucodental, Trabajo Social, servicios de admisión y el resto de profesionales de los equipos de Atención Primaria, que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral y cercana.

En los últimos años, se ha impulsado en Aragón la modernización tecnológica y la formación continuada de los profesionales. Entre las acciones realizas, destaca la adquisición en 2025 de 18 ecógrafos, así como de 33 analizadores de sangre para 11 centros de Atención Primaria de Aragón y la dotación de dispositivos modulares para pruebas funcionales y cardiológicas en un centenar de centros.

En concreto, se han adquirido 91 tablets y módulos para medir el Índice Tobillo-Brazo, que permite detectar problemas vasculares, arteriales y riesgo cardiovascular, 48 módulos para hacer espirometrías y 56 para electrocardiogramas.

"Nuestra Atención Primaria llega a todos los rincones de Aragón, adaptándose a la dispersión y al envejecimiento de la población, ofreciendo cuidados cercanos a cada paciente, viva donde viva, y asegurando que quienes nos cuidan también cuentan con el apoyo y los recursos necesarios", ha concluido Borraz.