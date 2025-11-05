Los autoconsumos conectados a la red de Endesa en Aragón crecen un 33% en 2025, hasta los 17.562 suministros activos. - ENDESA

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha incrementado un 33% el número de suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución en Aragón en el año 2025. Así, son 17.562 los autoconsumos totales conectados frente a los 13.226 conectados a finales de 2024.

Por provincias, Huesca ha experimentado un crecimiento del 39%, hasta situarse en 3.614 autoconsumos, de los cuales 2.672 son individuales y 942 colectivos. Por su parte, Teruel, con 3.524 suministros de autoconsumo, ha crecido un 67% en lo que va de año.

Desde Endesa han destacado el impulso que ha tenido el autoconsumo colectivo en la provincia, que ha pasado de los 187 existentes a finales de 2024 a 1.354 actuales, con un incremento del 624%.

Zaragoza, con un total de 10.424, de los que 1.569 son colectivos, lidera el número de autoconsumos en la región, con un crecimiento del 22% respecto a 2024. En conjunto, Aragón ha sumado en los últimos 10 meses 4.336 nuevos suministros a la red, alcanzando 13.697 autoconsumos individuales, 14% más, y 3.865 colectivos, 211% más. A

AYUDA EN LA TRAMITACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN

Las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación como en la información a los clientes, han permitido agilizar la activación de estas instalaciones. La web de e-distribución ha ampliado y reforzado la información y servicios vinculados a la tramitación de estas instalaciones.

Desde ella se puede acceder a información sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, los trámites para activarlo y preguntas y respuestas frecuentes que pueden servir de guía al consumidor. En el área privada, el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud de autoconsumo y saber en qué punto está su solicitud en todo momento.

Además, se han introducido mejoras en los formularios web para que resulte más fácil para el ciudadano conocer la documentación que debe adjuntar, se envían notificaciones en las que se le recuerda qué tiene que hacer y cuáles son los siguientes pasos del proceso, que se suman al número de teléfono ('900 920 974') para atender exclusivamente las consultas sobre autoconsumo.

Otra de las medidas implantadas en la web de e-distribución es la introducción de un validador de ficheros TXT. Con esta herramienta se intenta facilitar al máximo la cumplimentación de los documentos definidos por el regulador para tramitar los autoconsumos colectivos.

El sistema muestra los errores de formato detectados en el fichero para que el cliente los pueda subsanar y presentar un documento correcto, con lo que se evitan errores en la contratación y tener que iniciar de nuevo el proceso, una medida que ha resultado muy útil para agilizar toda la tramitación de los autoconsumos colectivos.