Avanza sostiene que el comité de empresa rompe la negociación y convoca paros para "perjudicar" a los usuarios

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Avanza Zaragoza --la concesionaria del transporte urbano de autobús-- ha atribuido al comité de empresa la ruptura de las negociaciones y la convocatoria de los paros parciales, a partir de septiembre, para "perjudicar" a los usuarios.

"Tras numerosas jornadas de negociación, el comité de empresa ha roto hoy las conversaciones con la empresa presentando una convocatoria de huelga", ha sintetizado la dirección de Avanza Zaragoza.

Esta situación supondrá que el próximo encuentro entre ambas partes tendrá lugar en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), el próximo lunes, 1 de septiembre.

La dirección de Avanza acudirá con la intención de "negociar" y tratar de evitar la huelga, "buscando siempre un acuerdo realista; pero el planteamiento del comité, con incrementos salariales superiores al 20 por ciento más IPC, no lo es", ha explicado el director en Zaragoza, Carlos Agulló, quien ha confiado en que la acción del organismo mediador contribuya a "desbloquear" la situación y a alcanzar puntos medios.

Para la compañía, los paros convocados por el comité, coincidentes con la vuelta a la actividad de los colegios y las fiestas del Pilar, persiguen "paralizar" la ciudad y "perjudicar" al usuario del autobús urbano.

Avanza ha considerado "lamentable" esta actitud del comité de empresa, al que ha pedido que "reconsidere" su postura y acuda al SAMA con "voluntad negociadora y ánimo de alcanzar acuerdos".