Una avería deja sin luz a más de mil domicilios del entorno de Sagasta y Cuéllar

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ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la línea subterránea de media tensión en la subestación transformadora de Miraflores ha provocado este miércoles cortes de luz que han afectado a 1.130 clientes del entorno de los paseos Sagasta y Cuéllar de Zaragoza.

La incidencia ha comenzado a las 09.50 horas y las causas de la misma se desconocen por el momento, han indicado a Europa Press fuentes de Endesa.

Técnicos de la compañía eléctrica se han desplazado a la zona, donde siguen trabajando para arreglar la avería y restablecer el suministro eléctrico.