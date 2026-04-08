El Ayuntamiento de Fraga potencia La Faldeta con un mes de abril lleno de actividades

Presentación de la programación de La Faldeta. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Fraga ha presentado este miércoles la programación de La Faldeta, cuyas actividades se desarrollarán durante todo el mes de abril hasta llegar al fin de semana del 24 al 26, días centrales de la celebración que a su vez servirán de colofón de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En la presentación de la programación, el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha asegurado que "se está haciendo un esfuerzo inmenso para que el programa abarque todo el mes de abril con una calidad excelente". Además, ha destacado que "nuestro objetivo de potenciar la fiesta durante todo el fin de semana de La Faldeta es ya una realidad" porque "hemos logrado que no haya huecos vacíos".

"Por eso, este año el mensaje a los visitantes es claro: Fraga no se visita solo el domingo; La Faldeta se vive intensamente de viernes a domingo", ha agregado Gramún durante la rueda de prensa en la que ha participado junto a la concejal de Cultura, María José Barrafón, y las técnicos de Cultura y Fiestas, Carolina Gonzalo y Cristina Canales.

Barrafón ha argumentado que "nuestro legado está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional gracias a décadas de esfuerzo por preservar una identidad que se mantuvo viva en el uso diario de la indumentaria típica hasta bien entrado el siglo XX". La responsable del área de Cultura ha comentado que "hemos querido seguir destacando los tres días de fiesta: el viernes empezaremos con la ronda a los novios, el sábado con las estampas típicas y el domingo ya será el día grande".

Por su parte, la técnico de Cultura, Carolina Gonzalo, quien ha desgranado los actos culturales de la programación, ha resaltado que "hay multitud de actividades, exposiciones, conciertos, talleres, conferencias. Y todas estas actividades no solo se hacen desde el Ayuntamiento, sino que colaboramos con multitud de asociaciones locales y aragonesas".

Cristina Canales ha afirmado que "el desfile es la joya de la corona para los visitantes". Sabemos que es un día muy importante para los fragatinos, que lo disfrutamos y que está para que lo pasemos bien, pero también es una Fiesta de Interés Turístico Nacional y tenemos muchos visitantes que vendrán a ver nuestra indumentaria".

La técnico de Fiestas ha apostillado que "es primordial que en el desfile solo participe gente ataviada con el traje típico y el resto se mantenga a cierta distancia para permitir la visibilidad". Asimismo, ha pedido que "la gente que participa en el desfile vaya contextualizada, es decir, que no vayan con exceso de maquillaje, ni las uñas pintadas, ni el móvil en la mano, ni gafas de sol".

El programa comenzará este próximo fin de semana con la presentación del libro Hablemos de indumentaria el viernes a las 19.00 horas en el Palacio Montcada. La Sala Florida, que se estrena este año en La Faldeta, acogerá dos actos este sábado 11 y el domingo 12 de abril. Primero, el sábado, a las 18.00 horas, tendrá lugar el espectáculo Roba a l'antiga, donde las protagonistas serán las indumentarias valencianas, que compartirán escenario con una colección de prendas fragatinas.

Por otro lado, el domingo, a partir de las 18.00 horas, Nacho del Río y Beatriz Bernad traerán al auditorio su espectáculo 'La jota fue lo primero'.