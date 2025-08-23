El Ayuntamiento de Huesca impulsa una campaña informativa sobre el Proyecto CER para la gestión de colonias felinas

HUESCA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización sobre el Proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno), un método ético y eficaz para el control de las colonias felinas en la ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la ciudadanía en qué consiste el programa, cómo se está aplicando en Huesca y de qué manera los vecinos pueden ayudar a garantizar el control de las colonias, el bienestar de los gatos y la buena convivencia en la comunidad.

La campaña incluirá la distribución de materiales informativos, como trípticos explicativos o mupis, en los que se detalla el funcionamiento del método CER, que consta de las acciones capturar, estirilizar y retornar.

Capturar, atrapando a los gatos de manera segura con jaulas trampa; esterilizar, trasladándolos a la clínica veterinaria para su esterilización, vacunación y marcado en la oreja --derecha en hembras, izquierda en machos--; y retornar, devolviéndolos a su territorio de origen tras el proceso veterinario.

Además, el consistorio oscense recuerda pautas básicas de convivencia, como no alimentar a los gatos callejeros bajo ningún concepto, ya que estos son alimentados por colaboradores autorizados en puntos estratégicos. También, respetar los puntos de alimentación y refugio autorizados y no intentar domesticar a los gatos ferales, que deben continuar viviendo en libertad.

La gestión de colonias felinas mediante el Proyecto CER contribuye a reducir la superpoblación de gatos, evitar camadas no deseadas y mejorar su salud, a la vez que se reducen molestias vecinales, se previenen problemas de higiene y se fomenta una ciudad más respetuosa con los animales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore respetando el trabajo que se realiza en el marco del programa CER. Se recuerda que el éxito de este programa depende de la implicación y el respeto de todos.