El Ayuntamiento de Huesca recepciona las obras de ampliación de la red de vías ciclables

Se trata de sesis vías ciclables, con una inversión de 1.470.000 euros más IVA financiada por los fondos europeos NextGenerationEU, - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha llevado a cabo este lunes la recepción oficial de las obras del Proyecto de Ejecución de la Ampliación de la Red de Vías Ciclables en el término municipal, una actuación enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

A la firma del acta de recepción han asistido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada por el concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, así como técnicos municipales y representantes de las empresas adjudicatarias responsables de la ejecución de los trabajos.

Con la recepción de las obras se culmina un proyecto que ha supuesto una inversión de 1.470.000 euros más IVA y que ha permitido desarrollar seis vías ciclables que estructuran una malla continua y funcional para conectar el núcleo urbano de Huesca con sus barrios rurales. En total, se han acondicionado más de 33 kilómetros de caminos rurales, avanzando de manera decidida hacia un modelo de movilidad más sostenible, segura y accesible.

Las seis vías ciclables que conforman esta red conectan Huesca con Fornillos y Apiés; Bellestar; Tabernas y Buñales; Cuarte; Banariés; y Huerrios, facilitando tanto los desplazamientos diarios por motivos laborales como los vinculados al ocio y al disfrute del entorno natural, mediante recorridos plenamente ciclables y compatibles con los desplazamientos a pie y en vehículos sin motor.

Las actuaciones han incluido trabajos de adecuación y mejora del firme, asfaltado en tramos estratégicos, instalación de hitos de señalización y el despliegue de señalética vertical, balizas, paneles informativos y postes direccionales, garantizando itinerarios cómodos, seguros y claramente identificados para todas las personas usuarias.

La alcaldesa ha subrayado que "esta red de seis vías ciclables refuerza nuestro compromiso con una Huesca más conectada, sostenible y cohesionada, donde la movilidad activa es una alternativa real tanto para la ciudad como para los barrios rurales", destacando además la relevancia de los fondos europeos para impulsar infraestructuras que mejoran la calidad de vida y el equilibrio territorial.

Con la finalización de este proyecto, el Ayuntamiento de Huesca consolida un modelo de ciudad orientado a la movilidad sostenible, la cohesión territorial y el aprovechamiento eficiente de los recursos europeos, avanzando hacia un entorno urbano y rural más saludable, accesible y conectado.