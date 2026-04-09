El Ayuntamiento impulsa la inclusión digital de las personas mayores con otra edición de 'Primavera Digital'

'Primavera Digital' Se Desarrollará Del 12 De Abril Al 12 De Junio, Con 1.127 Plazas Para Aprender A Usar Smartphones En Varios Niveles Y También FormaciN En Inteligencia Artificial, Adaptada A Las Necesidades Cotidianas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este jueves 9 de abril una nueva edición del programa formativo 'Primavera Digital', una iniciativa que volverá a convertir a la ciudad en referente en la lucha contra la brecha digital entre las personas mayores. La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha dado a conocer los detalles de este programa, que ofrecerá 113 cursos y un total de 1.127 plazas en 28 centros de convivencia distribuidos por toda la capital aragonesa.

La programación se desarrollará entre el 13 de abril y el 12 de junio y forma parte del Plan Municipal de Lucha contra la Brecha Digital, una estrategia que busca garantizar el acceso igualitario a la tecnología y mejorar la autonomía de las personas mayores en su vida cotidiana.

FORMACIÓN ÚTIL Y ADAPTADA A TODOS LOS NIVELES

El programa está diseñado para adaptarse a distintos niveles de conocimiento, desde personas sin experiencia en el uso de smartphones hasta usuarios con competencias más avanzadas. Así, se incluyen cursos de iniciación para quienes no están familiarizados con el manejo de dispositivos móviles, así como formación intermedia y avanzada centrada en tareas prácticas.

Entre los contenidos destacan el uso del correo electrónico, las compras por internet, la gestión de fotografías, las videollamadas o la banca online. También se incorporan talleres específicos de fotografía digital, uno de los ámbitos más demandados por los participantes.

Como novedad, esta edición incluye formación en inteligencia artificial aplicada a la vida diaria, con herramientas como ChatGPT, acercando así tecnologías emergentes a un colectivo que tradicionalmente ha quedado al margen de estos avances.

La oferta supera las 1.100 horas de formación, con cursos de carácter práctico y dinámico, organizados en sesiones de lunes a viernes. Cada curso tiene una duración media de 10 horas, repartidas en cinco sesiones.

ALTA DEMANDA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción se abrió el martes 7 de abril y se ha cerrado este jueves 9 a las 13.00 horas, pudiendo realizarse en los propios centros de convivencia de mayores. La elevada demanda refleja el creciente interés de este colectivo por adquirir competencias digitales.

Según ha destacado Espinosa durante la presentación, cerca del 70% de las plazas corresponden a cursos relacionados con el uso del smartphone, especialmente en niveles medio y avanzado, así como a formación en fotografía digital.

Esta respuesta confirma la consolidación del programa como una herramienta clave para acercar la tecnología a las personas mayores y facilitar su integración en la sociedad digital.

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

En la misma línea, la concejal delegada ha subrayado que 'Primavera Digital' no solo tiene un componente formativo, sino también social. "Este programa permite avanzar en la inclusión digital de las personas mayores, dotándolas de herramientas útiles para su vida diaria y favoreciendo su autonomía", ha señalado.

Además, ha destacado que la tecnología puede convertirse en una aliada para combatir la soledad no deseada, al facilitar el contacto con familiares y amigos a través de herramientas como las videollamadas o las redes sociales. "La tecnología también es una vía para fortalecer las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida, especialmente en edades avanzadas", ha añadido.

En este sentido, el programa busca reforzar el papel de los centros de convivencia como espacios de dinamización social, donde el aprendizaje se combina con la interacción y la participación activa.

Durante la presentación también se ha puesto de relieve el objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad más amigable con las personas mayores, en el que el acceso a la tecnología forme parte del concepto de envejecimiento activo.

De este modo, se apuesta por facilitar el acceso a la información, promover el conocimiento de las redes sociales y fomentar la participación en la vida comunitaria. La formación digital se convierte así en una herramienta para favorecer la socialización y evitar situaciones de aislamiento.

El programa cuenta además con la participación de dinamizadores voluntarios, personas usuarias de los centros que colaboran en la impartición de contenidos básicos, lo que refuerza el carácter participativo de la iniciativa y el papel del voluntariado como motor social.

UNA INICIATIVA CONSOLIDADA EN LA CIUDAD

'Primavera Digital' se ha consolidado como una de las principales apuestas del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de inclusión digital. Su implantación en 28 centros de convivencia garantiza una cobertura amplia en todos los barrios, facilitando el acceso a la formación a un mayor número de personas.

La programación se despliega de forma amplia por toda la ciudad, llegando a centros de convivencia de barrios como Delicias, Torrero, Actur, San José o Valdefierro, entre otros. Esta descentralización permite acercar la formación digital a los mayores en su entorno más cercano, facilitando la participación y evitando desplazamientos.

La variedad de cursos también se traduce en un calendario continuo durante toda la primavera, con actividades que se suceden en diferentes semanas y ubicaciones. De este modo, se permite adaptar la oferta a la demanda y garantizar más oportunidades de acceso. Además de los cursos de smartphone y fotografía, destacan propuestas como iniciación a la informática o formación en herramientas digitales de uso cotidiano, lo que refuerza el carácter práctico del programa y su orientación a mejorar la autonomía personal en el día a día.

El programa responde a una necesidad creciente en una sociedad cada vez más digitalizada, donde el acceso a servicios, información y relaciones sociales pasa en gran medida por el uso de la tecnología.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con una digitalización inclusiva, apostando por que las personas mayores no solo accedan a las nuevas tecnologías, sino que las integren en su día a día como una herramienta de autonomía, comunicación y bienestar.

Zaragoza avanza así hacia un modelo de ciudad más inclusiva, en el que la tecnología se pone al servicio de las personas y contribuye a mejorar su calidad de vida, especialmente en una etapa en la que la conexión social y el acceso a la información resultan fundamentales.