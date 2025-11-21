El Ayuntamiento presenta la app 'Teruel Contigo', un nuevo servicio de comunicación con el ciudadano

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación 'Teruel Contigo' pretende ser una herramienta integral de comunicación y participación ciudadana orientada no sólo a comunicar incidencias detectadas en la ciudad por los ciudadanos, sino también a comunicar noticias de interés, a consultar la opinión de los ciudadanos sobre asuntos de interés y a proporcionar una agenda de eventos permanentemente actualizada. Esta última precisamente es la gran novedad que presenta esta nueva app que se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la concejal de Informática, Carmen Romero y el concejal de Cultura, Carlos Méndez.

Buj ha invitado a todos los ciudadanos a descargarse la aplicación de forma gratuita por medio de Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada en el Smartphone (Android/iOS). Se trata de una app muy sencilla e intuitiva en la que los usuarios van a poder ver toda la agenda de actividades de la ciudad además de comunicar cualquier incidencia, ha subrayado la alcaldesa.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez ha añadido que todas las asociaciones inscritas en el registro municipal podrán reflejar su evento, eso si, siempre y cuando tengan un fin de interés general. Podrán ser asociaciones tanto de carácter cultural como deportivo, social o lúdico.

Desde el Ayuntamiento se van a poner en contacto con las asociaciones ciudadanas para explicarles el procedimiento que deben seguir para poder publicar cualquier acto.

La concejal responsable del área de Informática, Carmen Romero, ha detallado cada una de los módulos que aparecen en Teruel Contigo. Según ha destacado, la app va a ser de gran utilidad ya no sólo para el ciudadano turolense sino también para toda aquella persona que visite la ciudad dado que cuenta con un módulo de puntos de interés.

Se inserta un mapa con los atractivos y puntos turísticos de la ciudad. El usuario puede navegar por el mapa, pulsar en uno de los iconos para obtener la ficha del Punto de Interés, con la información y foto incluida por el Ayuntamiento y además tendrá un botón de 'cómo llegar', que le permitirá que el dispositivo móvil le guíe hasta dicha localización a través del sistema de navegación.

MÓDULO GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Cualquier ciudadano del municipio puede comunicar en tiempo real la incidencia detectadas en la ciudad. Todos los avisos creados por el ciudadano se reciben instantáneamente en la correspondiente unidad administrativa del Ayuntamiento. La aplicación solicita algunos datos como tipo de incidencia y ubicación. Opcionalmente se puede incluir una fotografía y comentarios a la incidencia detectada.

La aplicación detecta la geolocalización del dispositivo, siempre intentando conseguir la mayor precisión posible. Si se desea, se puede marcar otra ubicación pulsando en la pantalla, de modo que, si el ciudadano lo requiere, puede poner una incidencia en otro punto distinto al que se encuentra en el momento actual. También tiene la posibilidad de realizar búsquedas en modo texto, situándose el mapa en la dirección indicada.

Además, el usuario puede corregir la dirección detectada, antes de enviarla al Ayuntamiento, de este modo se garantiza que la dirección que se manda es exactamente la que quiere indicar el ciudadano. De modo opcional, aunque siempre recomendable, se puede hacer una foto en el momento, para adjuntarla a la incidencia y enviarla al Ayuntamiento. También se podrá obtener la foto de la Galería disponible en el dispositivo móvil.

El ciudadano dispone de una casilla de texto libre donde escribir los comentarios que considere oportunos asociados a la incidencia. Cuando el usuario envía la incidencia, recibe una notificación en el acto, confirmándole que se ha recibido con éxito en el Ayuntamiento. En ese mismo instante se informa por email a todo el personal que interviene en su tramitación, el usuario en todo momento está informado de la evolución de su incidencia, pudiendo consultar toda la información desde el módulo 'Enviadas'.

En dicha pantalla se muestran todos los datos de la incidencia, junto con la fecha de alta, y se puede ver además toda la evolución que ha ido teniendo, según pase a los distintos estados (Pendiente, En Proceso, Aplazada, Revisada, No procede, Solucionada), cada una con los comentarios del Ayuntamiento que hayan considerado oportunos, así como con fotos de la resolución de la misma, que el Ayuntamiento podrá adjuntar.

Una vez resuelta la incidencia, se puede activar la solicitud de la valoración del servicio por el ciudadano de modo que el usuario puntuará la resolución de la incidencia marcando de una a cinco estrellas. Estos datos permiten al Ayuntamiento consultar el grado de satisfacción con cada área.