El Ayuntamiento de Teruel alerta de que "los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca"

TERUEL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha realizado este jueves, 10 de julio, un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Vizcaya) asesinado por la banda terrorista ETA en 1997. La tercera teniente de alcalde, Carmen Romero, ha alertado de que "los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca".

Romero ha dado lectura a un manifiesto en el que ha señalado que "esta situación ética y políticamente insostenible es una anomalía democrática que revictimiza a las víctimas del terrorismo y que seguimos denunciando en coherencia con lo que vivimos hace 28 años: unidad y aislamiento de los violentos, Estado de derecho y firmeza democrática. El pago por esta colaboración responde con impunidad a la exigencia de Justicia que las víctimas reclaman".

"Secuestraron a Miguel Ángel Blanco a primera hora de la tarde un 10 de julio de 1997, cuando este iba a trabajar. Le retuvieron 48 horas y el 12 de julio lo sacaron de su escondite, lo llevaron a una zona boscosa de Lasarte (Guipúzcoa) y, maniatado, con los ojos vendados y de rodillas, le dispararon dos tiros que le hirieron de muerte, permaneciendo con un hilo de vida durante 12 horas, hasta fallecer la madrugada del día 13", señala el manifiesto.

"No vamos a olvidar que toda la sociedad española vivió bajo el yugo de ETA, ni el gran sacrifico de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que en primera línea lucharon sin descanso contra esta lacra criminal".

"Miguel Ángel, un hombre libre, un ciudadano valiente, un español que se sentía orgulloso de ser vasco sin complejos ante los fanáticos de la identidad y de defender las siglas de uno de los partidos políticos constitucionalistas atacados por la barbarie de ETA".

El acto se ha celebrado en las puertas del consistorio turolense con la asistencia de buena parte de la corporación municipal, el presidente de la Diputación Provincial, el de la Comarca de Teruel y la delegada del Gobierno en Teruel y el subdelegado, además de representante civiles y militares.

Romero ha subrayado que las consecuencias del terror son imborrables y no pueden ser blanqueadas, ni relativizadas. "ETA ya no mata pero su legado permanece. Su brazo político, EH Bildu, ha continuado la ideología de exclusión y odio a España por la que la banda mató, representa e integra a terroristas en sus listas electorales, no condena la violencia terrorista que vulneró los derechos humanos y cívicos de miles de españoles, legitima el terror en las calles del País Vasco y Navarra y sigue defendiendo los objetivos políticos por el que se mató y se persiguió a muchos inocentes".

Así mismo, la concejal ha recordado como ETA chantajeó al Gobierno de España y a toda la sociedad exigiendo, para no cumplir su amenaza, el acercamiento al País Vasco de todos sus presos terroristas. "No claudicamos, nos rebelamos cívicamente y nos mantuvimos unidos y firmes".

Aunque se hayan cumplido 28 años de este triste acontecimiento, Carmen Romero ha subrayado que el recuerdo de aquel joven sigue tan vivo como el primer día. "No vamos a olvidar los hechos, ni la maldad de los asesinos, ni la inocencia de esta víctima que llevamos en el corazón como símbolo de todas y cada una de las miles de víctimas que han tenido que sufrir el zarpazo terrorista durante más de 50 años: asesinados, heridos, amenazados, extorsionados, exiliados, los familiares y compañeros de todas ellas".

LIBERTAD

Tras el manifiesto, y en declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste ha realzado a "toda la gente que era capaz de presentarse por algunas listas en el País Vasco jugándose la vida".

Ha recordado el sacrificio "que ha costado llegar a la libertad lo que hoy tenemos". "Casi 1.000 vidas de personas inocentes y gracias a personas como Miguel Ángel Blanco. El Gobierno no cedió en aquel momento al chantaje y gracias al apoyo a la unión de toda la sociedad vencimos a ETA, algo que no se nos puede olvidar ni a nosotros ni a los más jóvenes".

El acto ha concluido con un minuto de silencio al que ha seguido un aplauso.