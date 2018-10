El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide al TC que dicte ya sentencia sobre los bienes del Monasterio

Actualizado 10/12/2008 15:47:38 CET

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena entregará mañana al Tribunal Constitucional (TC) un escrito en el que pide que se dicte ya sentencia para determinar si el Gobierno de Aragón tiene derecho de retracto sobre la venta de las 96 piezas que las monjas del monasterio de la localidad vendieron a la Generalitat de Cataluña.

Este escrito, firmado por el alcalde, Alfonso Salillas y concejales de la localidad, es fruto de un acuerdo de pleno, cuyo contenido se estableció con el objetivo de urgir la resolución planteada por la Generalitat de Cataluña contra el Gobierno de Aragón al que le pretenden negar su derecho de retracto.

Para Salillas, "el hecho de que las 96 piezas estuvieran afectadas por la declaración de patrimonio nacional abre mucho el camino". Todas estas obras son de arte y fueron vendidas a la Generalitat y estaban afectadas por la declaración de patrimonio nacional y con eso no contaron. Una cosa es que un particular siempre pueda vender lo que es suyo y otra es que no pueda vender sin hacer público una obra de arte que está afectada por una declaración", consideró el acalde.

Convencido de que la sentencia será favorable, aunque en caso de no serlo, dijo Salillas que nada tendría que ver con la ilegalidad de las ventas y el Ayuntamiento emprendería la vía civil.

Salillas, que apuntó que la priora del monasterio ya fallecida, vendió las piezas por 50 millones de las antiguas pesetas, manifestó que la presentación de este escrito al Tribunal Constitucional quiere chocar con la pasividad del Gobierno de Aragón sobre los bienes del Monasterio de Sijena y dar un toque de atención ya que llevan diez años esperando que salga la sentencia.