El Ayuntamiento de Zaragoza aplicará una técnica pionera con IA para identificar a los autores de los grafitis

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza aplicará una técnica pionera con Inteligencia Artificial (IA) para identificar a los autores de los grafitis y, en el caso de ser pillados 'infraganti' poder sancionarles y hacerles responsables de otras pintadas que con los parámetros generados les atribuya su autoría.

Para llevarlo a cabo el Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, ha iniciado un procedimiento de contratación menor --con un presupuesto base de licitación de 18.149,98 euros IVA incluido-- para realizar un estudio, análisis y evaluación de los grafitis que afectan a los equipamientos municipales.

Se dispondrá, así, de un diagnóstico preciso sobre el impacto del vandalismo gráfico, identificando las zonas y edificios más afectados, los perfiles de actuación más habituales y la recurrencia de los daños. La finalidad es tener información técnica para diseñar estrategias preventivas y correctivas, además de colaborar con la Policía Local en la identificación de los responsables, especialmente en casos de reincidencia.

El estudio incluirá la recopilación de datos a base de un banco de imágenes, el análisis de casos concretos y la elaboración de un informe técnico. A partir de esta información se plantearán recomendaciones que contribuyan a reducir la incidencia de los grafitis vandálicos y a mejorar la conservación del patrimonio municipal.

Esta actuación se enmarca en el contexto de la elevada tasa de repetición de daños en determinados puntos de la ciudad. Precisamente, esa reiteración se prevé que favorezca el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial que permitirían poder identificar de una forma fehaciente al autor no sólo de un grafiti, sino de otros más mediante un reconocimiento caligráfico.

Si un grafitero es sorprendido haciendo una pintada, podría determinarse si es también autor de otros actos vandálicos previos en otros puntos de la ciudad, con lo que se incrementaría la gravedad de la sanción.

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

"Se trata de poner la tecnología al servicio de la ciudad y que las calles estén más limpias y mucho más bonitas", ha sintetizado la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes.

Ha relatado que desde hace tiempo se sanciona, "como no puede ser de otra manera, a las personas a las que se pilla cometiendo un acto vandálico, como es el pintar un grafiti en una fachada". El Ayuntamiento ya dispone de una base de datos en la que están "identificados todos y cada uno de estos grafitis que se han hecho en los últimos años".

Esa base de datos servirá para trabajar con Inteligencia Artificial para que pueda "reconocer" los diferentes trazados, la manera de dibujo y "pueda, de alguna manera, decir quién es el autor por los diferentes patrones de esos grafitis".

Esta metodología, ha avanzado Gaudes, va a ayudar en dos aspectos. Por un lado, en el cúmulo de sanciones porque al disponer de una herramienta "verificada jurídicamente", que dice que esos grafitis tienen la autoría de una persona se le pueden atribuir.

Por otro lado, Gaudes ha confiado en que tenga un efecto "disuasorio" al argumentar que cuando se empiece a implantar, antes de que acabe este año, y se ponga el foco en las consecuencias hacer pintadas en espacios públicos "se aumentan las posibilidades de imponer una sanción y ayudará a que haya menos grafitis en la ciudad".

Desde el Área de Medioambiente se busca utilizar diferentes medios tecnológicos que van surgiendo y se van innovando para probarlos en Zaragoza en aras de "proteger el espacio público, mejorar la imagen urbana y la eficiencia del uso de recursos municipales ante un fenómeno que impacta en la convivencia, el patrimonio y la calidad ambiental de la ciudad", ha reiterado la consejera municipal.

Ese banco de imágenes del Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene identificados los posibles autores porque muchos de ellos ya han sido sancionados, ha comentado Tatiana Gaudes.

"Al final lo que tenemos que hacer es que la herramienta trabaje, que la herramienta vaya aprendiendo de los diferentes grafitis que tenemos en la ciudad para poder clasificarlos según autoría", ha indicado.

UN MILLÓN ANUAL EN LIMPIAR GRAFITIS

El Ayuntamiento invierte cerca de un millón de euros en limpiar grafitis, pero el dinero que ingresa por las sanciones "por desgracia, nunca se cubre", ha lamentado. "Es una cifra muy elevada y al final para sancionar tienes que pillar a la persona haciendo el grafiti", ha razonado.

La Ordenanza Municipal de limpieza viaria y gestión de residuos domésticos del municipio de Zaragoza tipifica las infracciones y las correspondientes sanciones según su calificación y graduación.

Las infracciones leves se sancionan con multa de 50 a 750 euros; las graves conllevan multas de 751 a 1.500 euros; y las muy graves tienen multas de 1.501 a 3.000 euros.

No obstante, ha confiado en que este nueva herramienta de IA ayude a que ese tipo de sanciones aumenten, "que haga un poquito más de daño en el bolsillo y que lo piensen tres veces antes de manchar un edificio municipal o un edificio público".

Gaudes ha concluido al reconocer que "lo difícil" es "pillar" a la persona cometiendo la infracción y esta herramienta "va a ayudar a que aumente la identificación de los grafitis y, por tanto, incrementar el número de sanciones y en consecuencia el de ingresos, pero el objetivo final es disuadir, no sancionar", ha precisado.