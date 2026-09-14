El Ayuntamiento de Zaragoza cede cubiertas municipales en tres barrios rurales para fomentar las comunidades energéticas

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado la cesión de cubiertas de tres equipamientos municipales en otros tantos barrios rurales para fomentar la creación de comunidades energéticas y promover la generación de energía limpia, además del ahorro en la factura de la luz y la reducción de emisiones.

Los tres espacios que albergarán placas fotovoltaicas en sus cubiertas serán el pabellón deportivo Alejandro Pérez en La Cartuja Baja; el pabellón deportivo Eduardo Espiau, en Peñaflor; y el centro cívico de Juslibol.

Estos tres barrios rurales son los primeros en solicitar el uso de cubiertas municipales para instalar las placas solares destinadas al consumo de los vecinos.

Para llevarlo a cabo, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha firmado un decreto que permite la adjudicación directa de la concesión demanial para uso privativo de estos espacios públicos. Esta fórmula legal se fundamenta en el interés público y social de la actuación, ya que son entidades que buscan beneficios medioambientales económicos o sociales a sus vecinos con interés general en lugar se perseguir ganancias simplemente financieras.

La firma de este decreto permite que la comunidad energética de cada barrio rural pueda hacer uso de la cubierta pero previamente tendrán que ser la Oficina Jurídico Técnica la que elabore un expediente y será el Gobierno de Zaragoza en que acuerde la cesión demanial.

COORDINACIÓN

Una vez formalizada la cesión de los espacios públicos se dará paso a la ejecución técnica, donde las comunidades energéticas deberán redactar los proyectos definitivos y proceder a la instalación de los paneles solares. En esta fase se precisa una estrecha coordinación con las distribuidoras de electricidad para volcar a la red los excedentes y garantizar una conexión segura.

La energía generada en las cubiertas municipales se repartirá de forma virtual entre los vecinos y pequeños comercios dentro del radio legal de dos kilómetros de distancia desde el punto de generación.

De esta forma los participantes podrán "consumir electricidad renovable en tiempo real durante las horas de sol, optimizando el uso de las infraestructuras urbanas ya existentes sin necesidad de ocupar nuevos terrenos naturales y logrando una reducción muy notable en sus facturas de la luz", ha apuntado el consejero municipal de Urbanismo.

En rueda de prensa, Serrano ha elogiado las comunidades energéticas porque son un "profundo ejercicio de participación y cohesión vecinal" que requiere de una organización constante. La constitución de estos grupos se basa en un modelo participativo donde los propios habitantes de los barrios rurales celebran asambleas, debaten y deciden de manera conjunta cómo gestionar sus recursos energéticos.

Para formar parte de la iniciativa, los vecinos suelen aportar una pequeña cuota inicial que les otorga el derecho a disfrutar de un porcentaje proporcional de la energía producida por la instalación municipal.

"Además, este enfoque cooperativo y solidario se ha convertido en una herramienta muy eficaz para combatir la pobreza energética, dado que estas asociaciones vecinales tienen la capacidad de reservar una parte de los kilovatios generados para destinarlos a familias en situación de vulnerabilidad económica, integrando así una valiosa labor social que complementa a la perfección las políticas de bienestar del consistorio zaragozano", ha recordado Serrano.

EXPORTABLE

El éxito en la implantación de estos proyectos pioneros en La Cartuja Baja, Peñaflor y Juslibol servirá de modelo de referencia y un campo de pruebas "inmejorable para futuras expansiones en el resto del término municipal", ha confiado Víctor Serrano.

A nivel estratégico y medioambiental, la progresiva puesta en marcha de esta red descentralizada de instalaciones fotovoltaicas de kilómetro cero evitará la emisión a la atmósfera de cientos de toneladas de gases de efecto invernadero cada año.

"Con este despliegue paulatino, la capital aragonesa no solo empodera a sus ciudadanos en la gestión de sus recursos, sino que consolida su compromiso firme y avanza decididamente en su ambiciosa meta de convertirse en una ciudad climáticamente neutra", ha remarcado el consejero municipal.

ZARAGOZA SOSTENIBLE

Serrano ha subrayado que el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la sostenibilidad y la eficiencia energética "trasciende" esta iniciativa en los barrios rurales, enmarcándose en una "ambiciosa estrategia global" para convertir los distintos edificios de titularidad pública en "auténticos motores de generación verde".

Como prueba, ha citado la adjudicación de un importante proyecto que permitirá instalar y explotar placas fotovoltaicas en 18 equipamientos municipales y pabellones distribuidos por toda la ciudad. Con estos sistemas de autoconsumo, el consistorio "no solo logra que las instalaciones consuman la energía limpia que ellas mismas producen, sino que el coste energético de cada edificio se reducirá a la mitad", ha destacado.

Esto se traduce en un "notable alivio" para las arcas municipales, ya que se prevé alcanzar un ahorro de unos 3,4 millones de euros en la factura de la luz durante los 15 años de vigencia que tiene estipulados el contrato.

Además, la adjudicación de esta concesión, cuyo presupuesto base de licitación ha superado los 2,5 millones de euros, contempla que los hogares o comercios ubicados en las cercanías de los pabellones también puedan beneficiarse de la instalación actuando como consumidores secundarios.

EN COLEGIOS

En esta misma línea de actuación, el Gobierno municipal avanza en los trámites para replicar y ampliar este "exitoso" modelo mediante un gran contrato para ejecutar esta actividad en las azoteas de 39 colegios públicos de Zaragoza.

Este inminente proyecto sacará a licitación el despliegue de más de 9.600 paneles solares, conformando la que será la mayor red de autoconsumo solar municipal en centros educativos de toda España.

Con un presupuesto máximo de licitación fijado en 6,4 millones de euros y un modelo a 15 años vista, el objetivo no es solo abastecer a los colegios con electricidad renovable en horario lectivo, sino poder compartir los excedentes producidos durante los fines de semana y periodos no laborables con aquellos vecinos que residan en un radio de hasta cinco kilómetros.

La envergadura de esta nueva infraestructura medioambiental supondrá un impacto sumamente positivo en el entorno urbano, puesto que los paneles evitarán la emisión a la atmósfera de más de mil toneladas de dióxido de carbono cada año.

"Todas estas políticas transversales consolidan a Zaragoza como un referente indiscutible en la integración de soluciones renovables y en la modernización de sus espacios públicos", ha explicado Serrano.

La transformación progresiva de los tejados de los colegios, los pabellones deportivos y las dependencias administrativas en pequeñas centrales fotovoltaicas demuestra que "es plenamente viable conjugar el ahorro económico de las arcas municipales con la lucha activa contra el cambio climático", ha abundado el consejero.

Mediante el impulso constante a la eficiencia energética y la promoción de un autoconsumo compartido a gran escala, "Zaragoza avanza con paso firme hacia su descarbonización", ha enfatizado Serrano.

De este modo, la administración local consolida un auténtico patrimonio verde y un modelo urbano sostenible, asegurando que en el futuro la propia ciudad siga aprovechando toda esta energía limpia generada por las placas solares.