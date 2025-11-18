El Ayuntamiento de Zaragoza convertirá el jardín vertical de Delicias en un bosque vertical con la ayuda de la IA

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado los primeros pasos para avanzar en la en la revitalización del jardín vertical de Delicias con el objetivo no sólo de recuperar este espacio verde, sino de transformarlo en un novedoso bosque vertical integrado dentro del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos, en cuyo mantenimiento se utilicen las tecnologías y sistemas más avanzados con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA).

Ambos contratos menores permitirán definir los aspectos técnicos que harían posible un modelo innovador de gestión del agua, vegetación y monitorización ambiental, combinando incluso el uso de Inteligencia Artificial con soluciones basadas en la naturaleza.

Tal y como ha explicado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "ambas licitaciones forman parte del impulso municipal hacia una Zaragoza más verde, eficiente y resiliente, con proyectos urbanos que combinan naturaleza, tecnología y mejora del bienestar ciudadano".

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad se ha estado en contacto, a través de distintas reuniones, tanto con la Asociación de Vecinos La Viola, de Delicias, como con el propio arquitecto que realizó el diseño original del jardín vertical, Joaquín Sicilia.

La finalidad, tal y como ha explicado Tatiana Gaudes, es que el proyecto futuro de recuperación "consiga dar, por fin, una solución realista y de futuro para recuperar este espacio verde, que a lo largo de los últimos años no ha cumplido los objetivos para los que fue creado".

UN BOSQUE VERTICAL GESTIONADO CON APOYO DE IA

El primero de los contratos se centrará en el diseño y contenidos de ese futuro Bosque Vertical como ecosistema de infraestructura verde: el jardín vertical, la cubierta ajardinada y los sistemas de monitorización ambiental.

Entre los elementos clave del proyecto se incluyen el diseño de un sistema semi-hidropónico avanzado para la creación del jardín vertical; la selección de especies vegetales adaptadas al clima y orientadas a maximizar la biodiversidad; y sistemas de riego de alta eficiencia con posibilidad de recirculación y control inteligente.

Deberá incorporar un sistema de control con IA --algoritmos predictivos-- para optimizar el régimen de riego en función de datos climáticos, estaciones y condiciones locales, minimizando el consumo y garantizando la salud vegetal.

Ese sistema de riego y monitorización deberá se integrar en una plataforma de control inteligente, con algoritmos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos de humedad, temperatura y rendimiento vegetal.

Asimismo, incluirá sensores ambientales conectados a una plataforma digital municipal; y un tótem interactivo con inteligencia artificial para informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Bosque Vertical y su impacto ambiental.

RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En paralelo se licitará otro contrato menor, en este caso para el diseño e ingeniería de un sistema natural para el tratamiento y reutilización de aguas residuales.

Los adjudicatarios deberán elaborar una memoria técnica para desarrollar un sistema que permitirá el riego sostenible de la cubierta vegetal del Bosque Vertical y del resto de la instalación.

El proyecto incluirá un estudio de los caudales disponibles en los edificios del entorno; el diseño de soluciones basadas en la naturaleza --como humedales construidos o filtros verdes-- integradas en el espacio público; un sistema de control inteligente con sensores y algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el uso del agua y reducir consumos; y propuestas de eficiencia energética y acciones de divulgación ambiental.

El objetivo es crear un circuito de agua regenerada seguro, eficiente y totalmente integrado en el ecosistema urbano. Este trabajo permitirá dotar al bosque vertical de un diseño sostenible, robusto y tecnológicamente innovador, convirtiéndolo en un referente de infraestructura verde inteligente a nivel nacional.