Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno llegan a un acuerdo para la adhesión de la Policía Local a VioGén

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza llevan semanas trabajando en el acuerdo definitivo para la adhesión de la policía local de Zaragoza al sistema VioGén. Ese acuerdo está ya culminado y permitirá convocar en los próximos días, en cuanto las agendas lo permitan, una Junta Local de Seguridad a la que se le elevará el documento antes de la firma con la Secretaria de Estado.

El acuerdo supondrá que, tras un periodo de formación a cargo de la Policía Nacional, la Policía Local se haga cargo del 30 por ciento de los casos en nivel de protección bajo.

Además, las mujeres en riesgo bajo que estén bajo la protección de la Policía Local y que escalen al nivel medio de protección, se mantendrán bajo la tutela de la propia Policía Local, evitando así su revictimización.

Con la protección de la mujer como máximo objetivo, tanto el Delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han trabajado para alcanzar este acuerdo que permitirá "dar respuesta una necesidad de colaboración que se venía reclamando desde hace muchos años", han señalado.