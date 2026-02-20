El Ayuntamiento de Zaragoza desactiva el Plan Municipal de Emergencias al descender el caudal del Ebro

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desactivado este viernes, 20 de febrero, a las 11.00 horas el Plan Municipal de Emergencias ante el descenso del caudal del río Ebro que, a esta hora, se sitúa en 1.282 metros cúbicos por segundo. La crecida, por tanto, va en descenso sin que se hayan producido afecciones importantes en la ciudad, han informado en una nota de prensa.

A partir de ahora, los vecinos de la urbanización Torre Urzáiz pueden volver ya a sus casas, después de que Bomberos y Protección Civil y Policía Local hayan supervisado esta mañana toda la zona, comprobando que no hay peligro.

También se ha revisado la zona del Parque del agua y la Torre del Agua, y se ha abierto ya el aparcamiento sur, situado junto al Teatro Arbolé.

Los caminos cortados se irán abriendo progresivamente, por lo que la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a los vecinos que, al igual que han hecho estos días, respeten las indicaciones hasta su retirada.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que ha estado durante estos días en contacto permanente con la CHE, comunicará las afecciones que se hayan podido detectar en las motas a la Confederación, organismo competente de su mantenimiento, para prepararlas ante próximas avenidas.

Bravo ha agradecido al operativo municipal de la emergencia el esfuerzo, destacando que todos han estado "al cien por cien", en una crecida que se ha quedado por debajo de las primeras estimaciones y que ha servido de "ensayo" para las próximas.