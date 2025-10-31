El Ayuntamiento de Zaragoza ingresará 15,3 millones por la venta de suelo de Montecanal para hacer 100 unifamiliares

ZARAGOZA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la venta de suelo en Montecanal (Área G-89-2) a la Comunidad de Bienes conformada por Ebrosa y Fedisa, por un importe de 15.306.500 euros, IVA incluido, que es un incremento de 593.981,74 euros sobre el precio de licitación base, que permitirá construir un máximo de 100 viviendas unifamiliares.

La empresa deberá urbanizar el entorno dejando así varias parcelas de propiedad municipal calificadas para usos terciarios y residenciales, listas para su explotación y venta por parte del Ayuntamiento, lo que incrementará aún más los beneficios económicos y sociales ahora logrados.

Esto supone que en diciembre de este 2025, la empresa debería ingresar a las arcas municipales el 40 por ciento del dinero, que son 6.122.600 euros, IVA incluido; otra cantidad similar, correspondiente a otro 40 por ciento se ingresará antes del 16 de diciembre de 2026, y el 20 por ciento restante será antes del 16 de junio de 2027.

Asimismo, la empresa, en su oferta en el concurso público, ha reducido los plazos para la documentación con el objetivo de desarrollar los suelos, lo que supone que en 6 meses presentarán los proyectos tanto de reparcelación como de urbanización.

"El principal beneficio de desarrollar más suelo es, además de los ingresos para las arcas municipales que nos ayudan a desarrollar los proyectos y transformación de las calles en nuestros barrios, el aumento de la oferta de vivienda", ha expresado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

INGRESOS POR VENTA DE SUELO

En rueda de prensa ha indicado que las previsiones de ingreso de este año por venta de suelo "están bastante bien cubiertas". Ha reconocido que el presupuesto municipal de 2025 contemplaba el ingreso de la modificación de Plan General en Vía Hispanidad, que por "circunstancias que todos conocemos se va a retrasar porque el expediente va más lento de lo que deber haber ido".

Por ello, se ha "enjuagado" esa previsión de ingresos con otras operaciones, entre ellas esta --Montecanal-- y al final el objetivo de ingresos presupuestarios por venta de suelo que estaba contemplado en el presupuesto del 2025 "se va a cumplir en cuanto al importe, no en cuanto a qué operaciones finalmente se han hecho, pero con respecto a su importe va a ser bastante aproximado a la previsión que obtuvimos", ha diferenciado.

A su parecer, el alcanzar la cifra prevista revela "la capacidad técnica que hay en el área para reinventarse, porque es verdad que la operación de venta de suelo fundamental era en Vía Hispanidad --unos 50 millones-- y como ingreso presupuestario en el año 2025 se cayó".

DÉFICIT DE VIVIENDAS

Serrano ha comentado que España enfrenta un "déficit" de "cientos de miles de viviendas", y Zaragoza no es una excepción, "más aún con una ciudad de moda, en plena expansión y que atrae grandes inversiones de proyectos empresariales milmillonarios".

Por ello, además de promover la construcción de 2.300 viviendas de alquiler asequible, "tenemos la obligación, dentro de las capacidades de nuestro PGOU y en un desarrollo urbano sensato, de seguir preparando terrenos para la construcción de vivienda, porque un aumento de la oferta ayuda a equilibrar el mercado y a moderar los precios de la vivienda", ha aseverado Víctor Serrano.

Este es el resultado de la enajenación mediante licitación pública, con procedimiento abierto, para la adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios, de la parcela municipal que constituye la totalidad del Área de Intervención G-89/2 (Montecanal), pendiente de desarrollo urbanístico, con la obligación de ceder gratuitamente al municipio las parcelas destinadas a vivienda protegida y a usos terciarios, libres de cargas de urbanización, así como el resto de cesiones previstas en el planeamiento.