El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su repulsa a la moción de censura en Pamplona con el rechazo de PSOE y ZeC

Chueca cree "lamentable e indefendible" que el PSOE entregue sus votos a los herederos de ETA que "asesinaron a compañeros suyos"



ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha manifestado --con el apoyo de PP y VOX y el rechazo de socialistas y ZeC-- su desolación y su repulsa por el pacto alcanzado entre el PSOE y Bildu para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y ceder la Alcaldía a los herederos políticos de la banda terrorista ETA, exigiendo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que frene de inmediato este "despropósito" dando instrucciones a los concejales socialistas del Partido Socialista de Navarra.

El portavoz del grupo municipal del PP, Víctor Serrano, ha criticado que el PSOE haya apoyado "subvertir" una Alcaldía --la de Pamplona-- que se ha puesto enfrente de los terroristas para dársela a un partido que ha llevado un centenar de militantes sentenciados por terrorismo de los que varios habían cometido delitos de sangre.

"Son muy pesados y pesadas", ha dicho la portavoz de ZeC, Elena Tomás, a PP y VOX al indicar que ETA lleva 14 años sin matar. "Dejen de dar la matraca", ha instado. "Ahora que dejan las armas y hacen política no les parece bien", ha observado para sacar una foto de 2011 de concejales del PP y Bildu en San Sebastián brindando por las fiestas.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha recordado a ZeC, y al PSOE que quien apela al nazismo es porque "ha perdido el debate". A su entender la moción refleja a quien la izquierda quiere poner cordones sanitarios y a quien no. "No hay argumentos que justifiquen el pasar de llevar a hombros el ataúd de un compañero a brindar con su asesino", ha indicado.

Calvo le ha dicho a ZeC y al PSOE que no basta con que "no nos maten, sino que Bildu condene el terrorismo; colabore en esclarecer los asesinatos pendientes de conocer su autoría; dejar de hacer actos de homenajes a los etarras, participar en actos de homenaje a la víctimas, no establecer paralelismos entre víctimas y verdugos, no hablar del conflicto y si lo hubo lo provocaron ellos; y que el PSOE deje de blanquearlos como los alemanes no blanquean el nazismo".

"Bildu no es progresista ni democrático. El pacto con el PSOE no blanquea a Bildu demuestra en qué se ha convertido el PSOE", ha sentenciado.

PRONUNCIARSE

El concejal del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha intervenido para hablar de lo ocurrido en la última comisión de Urbanismo en la que ha acusado a Serrano de "mentir".

Víctor Serrano ha afeado al PSOE que "embarra el terreno" y le ha dicho a Gómez que "se ha entendido a usted a sí mismo". Están de acuerdo o no con que el PSOE haya pactado la alcaldía de Pamplona con los herederos de ETA, como califica a Bildu, el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha apremiado a contestar.

"El poder lo justifica todo", se ha preguntado, y también si los socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza apoyan que el pacto del PSOE con Bildu e independentistas que "además de degradar la democracia" hará que los aragoneses estén en desigualdad.

Elena Tomás ha atribuido esta moción a que el PP "no ha ganado" las elecciones generales, celebradas el pasado 23 de julio, y no puede gobernar con la "ultraderecha". Ha comentado que el dirigente del PP vasco, Borja Semper, en 2013 "defendía a Bildu y ahora no pueden con la pataleta porque no han logrado el Gobierno de la nación". En tono enfático ha dicho: "Estoy esperando a que empiecen a gobernar en Zaragoza de una vez".

Calvo ha recordado lo que dijo Otegi, "estamos en las instituciones sin usar una bala". A su parecer, ETA no mata porque no le conviene y porque va logrando su objetivos de crear la "gran Euskal Herria" al comenzar con la Alcaldía de Pamplona. "Si el PSOE no comparte los objetivos de Bildu por qué les ayudan a lograrlos".

Alfonso Gómez se ha referido a declaraciones del PP sobre Bildu en las que les instaba a dejar las armas por los votos y les ha instado a mirar la hemeroteca. A su parecer, el PP "es lo que Jesucristo llamó sepulcros blanqueados" y ha añadido la definición de "fariseos" para mayor aclaración. "Están rabiosos porque acariciaban el poder del Gobierno central, pero como Feijóo decidió que no quería ser presidente se quedaron sin gobernar y por eso atacan contra todo lo que se menea".

Serrano ha replicado que el PSOE es la "extrema izquierda en el Ayuntamiento" y les ha instado a "no se escondan" y digan si comparten las declaraciones de Lambán sobre el pacto en Pamplona.

CONSECUENCIAS

Ha avanzado que el PP seguirá y no cejará en el empeño y además inspirados por jóvenes que con "valentía y respeto" seguirán defendiendo el Estado de derecho. "Los ciudadanos les están mirando porque el debate trasciende lo local y pronto se verán las consecuencias", ha augurado.

Al respecto, ha dicho que había inversiones abiertas a la libre concurrencia y en virtud del pacto del PSOE "con secuestradores, sediciones y malversadores sabemos que irán a Cataluña y se verán las consecuencias jurídicas porque se encontrarán una barrera en todos los servidores del Estado".

"LAMENTABLE E INDEFENDIBLE"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha intervenido para expresar que es "lamentable e indefendible" que el PSOE entregue sus votos a los herederos de ETA que asesinaron a compañeros suyos. "Si la convivencia, según dice el PSOE, era necesaria por qué no lo dijeron antes de las elecciones y que no tenían problema en pactar con Bildu", ha cuestionado.

Esta legislatura de Sánchez es un "auténtico fraude electoral porque ocultaron todos los pactos". "Dicen que es por la convivencia, pero no tienden la mano a liberales y conservadores, sí a los que años atrás les asesinaban".

Chueca ha recordado que los que pactaron la Constitución hace 45 años dicen "alto y claro" que están en contra de lo que hace Sánchez y le ha afeado a Lola Ranera que "no se atreve a hablar en estas mociones, pero fue visionario cuando dijo en 2019 que Bildu era decente".

Se ha preguntado si vale cualquier cosa con tal de mantenerse en el sillón y al PSOE le ha cuestionado si no tiene dignidad apostillando que el Gobierno de la ciudad "la seguirá defendiendo" para reconocer que le gustaría que el PSOE también lo hiciera y no plegarse a lo que dicen los socios para mantenerse en el poder".