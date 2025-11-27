El Ayuntamiento de Zaragoza pide que la DPZ abone los 4 millones que debe del convenio de barrios rurales

Archivo - Calle Castellar de Alfocea. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

El pleno del ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos del PP y Vox, y el rechazo del PSOE y ZeC, una moción de los 'populares' en la que se reclama que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) abone al consistorio los 4 millones que debe del convenio de los barrios rurales para realizar en paralelo a la ejecución del nuevo convenio las obras, infraestructuras y servicios pendientes.

En este sentido, la moción defiende que ambas instituciones inicien de inmediato las negociaciones para la firma de un nuevo convenio de infraestructuras, obras y servicios, incrementando de forma sustancial la anualidad.

Asimismo, el Ayuntamiento insta a la DPZ a habilitar una partida en sus presupuestos que permita aumentar la anualidad que contemplaban los presupuestos anteriores, en virtud del convenio, suscrito para financiar infraestructuras, obras y servicios en los 14 barrios rurales.

También se recoge la necesidad de que la DPZ colabore con la financiación de infraestructuras, obras y servicios en los barrios rurales por ser la ciudad de Zaragoza la población que garantiza la mayor parte de los recursos económicos de los que dispone la institución provincial y que, de forma solidaria, no revierten en la misma proporción en la capital aragonesa.

GRUPOS

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha criticado que el PSOE exige al PP, pero "no reclama a la DPZ que de lo que debe al Ayuntamiento". Ha defendido que desde 2019 se ejecutan dos convenios y se aprovecha hasta el último euro del remanente. Además hay un millón de euros para distintas actuaciones en los barrios rurales desde el área de Participación.

La moción, ha indicado, es continuar el modelo de cooperación que durante décadas se da entre Ayuntamiento y DPZ para financiar obras en barrios rurales, ha resumido.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que la moción es una falacia porque se basa en la "buena ejecución del convenio con la DPZ", pero la visión del interventor no es tan halagüeña porque habla de incumplimientos con impactos jurídicos y económicos".

Domínguez ha detallado que el convenio tiene una cuantía de 16 millones de euros de los que el Ayuntamiento dedica 12 a equipamientos y, en todo caso, 9 millones tiene que ser para nuevas inversiones, de ellos se han ejecutado 3 millones de euros, apenas es el 30%, ha lamentado, para decir que son datos similares a los de la DPZ. "No han sabido ejecutar este convenio y no podemos apoyar la moción que se base en una falacia".

El concejal de Vox, David Flores, ha vuelto a calificar de "discusión de pareja" las disputas entre el PP y PSOE y les ha sugerido que "vayan a terapia de pareja". Ha expuesto ejemplos de actuaciones concretas del presupuesto de 2025 "gracias a propuestas de Vox", como la mejora de aparcamientos en San Gregorio con más de 40.000 euros, el alumbrado en Montañana con 35.000 euros o la mejora de caminos en Garrapinillos con casi 50.000 euros.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Becerril, ha comprobado la divergencia con el PP en el convenio de barrios rurales con la DPZ, que, a su entender, tiene que ser para actuaciones de tipo estructural y extraordinarias que no podría acometer el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no a gasto corriente.

Ha defendido que sea la comisión de seguimiento donde se exponga el grado de ejecución del convenio que "ya no está en vigor y hay que retomar las negociaciones", ha apremiado.

Paloma Espinosa ha replicado que se han hecho 50 obras más de las previstas en el convenio y ha criticado la gestión de la izquierda en los 16 años que han estado en el Gobierno de Zaragoza.

Ha recordado que el convenio data de los años 90 a iniciativa del PP y ha dicho que la ciudad de Zaragoza genera a la DPZ 155 millones de los 212 millones que tiene de presupuesto, para pedir que abone los 4 millones de euros que adeuda, al tiempo que ha trasladado la disposición para suscribir un nuevo convenio.