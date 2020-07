El Ayuntamiento de Zaragoza restaura el mural dedicado al karateca Babacar Seck, tras aparecer pintadas racistas.

ZARAGOZA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha restaurado el mural dedicado al karateca aragonés, de origen senegalés, Babacar Seck, tras haber sido vandalizado con inscripciones racistas y xenófobas hace unos días. El alcalde, Jorge Azcón, ha acudido a ver los trabajos realizados, junto con el deportista. Han sido desarrollados por el autor del mural, Pablo Zarate.

Babacar Seck, de 22 años, pertenece a la Selección Española de Karate. Es doce veces campeón de España, bronce en los Campeonatos del Mundo en 2018 en kumite, y ha obtenido cuatro medallas europeas.

El alcalde, Jorge Azcón, ha anunciado la creación de "un nuevo espacio de tolerancia en la ciudad", un muro unido a la Casa de Juventud del barrio de Oliver, "en el que distintos artistas puedan expresar sus acciones artísticas de tolerancia y que toda la ciudad y todo el barrio puedan ver cuáles son los valores que queremos que imperen en nuestra ciudad".

El alcalde ha propuesto que un acto de intolerancia "se convierta en un acto de solidaridad, de exaltación de un deportista que tenemos en la ciudad", del que ha dicho que cuando pase la pandemia del coronavirus volverá a ser "estandarte, imagen y orgullo de Zaragoza".

Igualmente, ha abogado por sacar lo positivo de estos hechos negativos y ha subrayado los "miles y miles de acciones de solidaridad" que ha recibido Babacar Seck, "del barrio, de la ciudad y de España entera; estamos contigo".

El alcalde ha agradecido la actitud del deportista, que ha respondido "con grandeza", "de una forma tolerante" ante un "acto execrable", "racista, xenófobo". "Babacar es un orgullo para la ciudad" y "por eso estamos aquí" porque Zaragoza "no puede ser muestra de intolerancia, racismo y expresión de odio".

EXALTACIÓN

Jorge Azcón ha esgrimido que el acto de hoy "no solo es de repulsa al racismo", sino de "exaltación a quien encarna los valores de la tolerancia, a un deportista que es ejemplo y orgullo de la ciudad".

El alcalde ha manifestado que si el deporte "tiene muchos valores", uno de ellos es la igualdad porque "no importan las razas, los géneros, lo que importa es quienes son los mejores, quienes hacen mejor su trabajo, se sacrifican y esfuerzan por ganar y por competir de la forma más limpia posible".

Por otra parte, Azcón ha agradecido a las brigadas municipales que el mismo día en que se tuvo conocimiento de las pintadas acudieron a limpiarlas y al artista Pablo Zárate por haber dejado a un lado su agenda y "en cuanto le llamamos para retocar el mural, acudió".

El deportista Babacar Seck ha agradecido al alcalde y todas las personas que le han mostrado su apoyo. "Estoy muy contento de que la gente haya reaccionado" y de "todos lo que me han apoyado en redes sociales y en persona", así como "por todo el cariño que he recibido".

El karateca ha deseado ser un "ejemplo" para el barrio "y que dejen de hacerse estas cosas porque no se lo merecen ninguna persona", al tiempo que ha sostenido que toda la atención y ánimos que ha recibido estos días le motivan "a seguir adelante" y "luchar más" por sus "sueños". Ha agregado: "Problemas así los tenemos todos, algunos unos de una manera y otros de otra" y ahora "toca seguir adelante".

EVITAR OTROS ACTOS VANDÁLICOS

El artista Pablo Zárate ha explicado que se va a aplicar un material de protección al mural para que algo así "no vuelta a ocurrir" y "no haya ningún otro acto xenófobo y racista, que en este barrio no tienen ninguna cabida".

Según ha contado, después de arreglar el fondo del mural "que estaba estropeado, me he puesto a retratar otra vez y a restaurar la cara de Babacar". "Hoy no me iré hasta lo que acabe" y, por la tarde, "pondremos el barniz para que no haya ningún otro problema".

Ha agradecido que se le haya ofrecido la oportunidad de restaurar la obra y "sacar adelante este proyecto, que es muy chulo y se lo merece".