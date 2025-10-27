Jorge Azcón advierte a Alegría, nueva secretaria de Política Autonómica del PSOE: "Quien mucho abarca poco aprieta"

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido este lunes a la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, desde hoy secretaria federal de Política Autonómica de este partido, cargo que ostentaba el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara hasta su muerte el pasado 5 de octubre, de que "quien mucho abarca poco aprieta".

Azcón ha recordado que Alegría es portavoz del Gobierno de España, ministra de Educación, líder de los socialistas aragoneses y desde hoy secretaria de Política Autonómica. "Si a Aragón le dedicaba el fin de semana ahora le va a dedicar menos del fin de semana o alguno de los cargos que tiene la señora Alegría es evidente que no lo cumplirá como merece", ha considerado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Me preocupa especialmente que quien vaya a encargarse de la política autonómica del Partido Socialista sea Pilar Alegría porque cada vez se generan más desigualdades entre las distintas comunidades autónomas", ha declarado Azcón a los medios de comunicación, indicando que "hay decisiones que se están tomando con la deuda, con el sistema de financiación, con las viviendas o con la energía que están beneficiando a unas comunidades autónomas en detrimento de otras", de forma que "hoy está en juego la igualdad de todos los españoles".

Jorge Azcón ha dejado claro que "los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero tampoco estamos dispuestos a ser menos que nadie", añadiendo que "cuando el PSOE lleva mucho tiempo practicando la desigualdad con decisiones que discriminan a Aragón, lo único que visibiliza es que para el Partido Socialista en Aragón es más importante lo que afecta a Pedro Sánchez que lo que afecta a Aragón", lo que para Pilar Alegría será "muy difícil de explicar".