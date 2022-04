El alcalde apuesta con construir el nuevo campo de fútbol en la ciudad consolidada y San José no es su preferencia

ZARAGOZA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avanzado su apuesta por construir el nuevo campo de fútbol en la ciudad consolidada y ha dicho que la zona de San José no es su preferencia al ser la parte de expansión y crecimiento de la ciudad.

"Tengo una preferencia y no hay duda de la que voy a decir, pero no hoy". Tras esta afirmación tajante, ha aclarado que no supone que descarte la opción de construir el estadio en dos emplazamientos distintos de San José, "sino que no me gustan tanto".

A su parecer, se trata de "dos ideas muy compatibles" al argumentar: "Tengo una ubicación y la mejor para mí no es el entorno de San José porque está en el futuro de la expansión de la ciudad y me gustaría ubicar el campo en la parte consolidada, donde ya hay ciudad".

En rueda de prensa, Azcón ha dejado claro que no está dispuesto a imponer su opinión, sino a "pactar y consensuar la ubicación de la nueva Romareda, pero unas me gustan más que otras y San José no entra en mis preferidas y apuesto más por la ciudad consolidada".

El alcalde ha recordado que se ha abierto con los grupos municipales un proceso de participación y debate para que tengan la oportunidad de hablar.

"Hay unas que me gustan más que otras. La del entorno de San José, de la que se ha hablado mucho cuando el momento de la ciudad era muy distinto al actual, no es de las que más me gusta, sino que mi apuesta es por la ciudad consolidada donde los vecinos puedan disfrutar", ha expuesto, para agregar que esto último le parece "más atractivo que irnos a ubicaciones como San José, pero no voy a imponer mi opinión y es importante escuchar al resto de grupos".