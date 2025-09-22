Azcón: "Aragón podría tramitar más proyectos que los 3,9 gigavatios que adjudica el Gobierno para los centros de datos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación de la futura sede del CIRCE en el DAT Alierta. Allí se ha referido a la reunión con el Ministerio para trasladar las necesidades de inversión en la red de trasporte de energía. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido de que Aragón estaría en disposición de tramitar más proyectos que los 3,9 gigavatios --GW-- de energía que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene previsto adjudicar para los centros de datos en todo el país, una cantidad que juzga "bastante escasa".

Con ese planteamiento, pero apelando a la prudencia y al optimismo, Azcón ha fijado la posición de la Comunidad ante la reunión que este lunes va a mantener en Madrid la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, de cara a las necesidades que Aragón demanda de Red Eléctrica en la red de transporte de energía.

Un encuentro que para Azcón "llega tarde" porque el Ministerio "ha tardado más de un año en llamarnos para aportar los datos de los proyectos que se están tramitando" y ante el que espera que el Ministerio "cumpla con Aragón" y "no ser menos que otras comunidades", en referencia expresa a Cataluña, que ha visto colmadas el 80% de sus aspiraciones; y el País Vasco, que se ha asegurado el 17% del total del plan de inversión estatal. Un porcentaje que el presidente aragonés ha señalado resulta "muy superior a su peso en la economía y en la producción energética".

Ante esos precedentes, Azcón ha subrayado que "en Aragón hemos hecho un magnífico trabajo desde el punto de vista de la producción de energía renovable y estamos atrayendo proyectos de tecnología como no lo está haciendo ninguna otra Comunidad autónoma. Por ello, queremos ser optimistas porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora quien tiene que hacer el trabajo es el Ministerio" ha emplazado.

Preguntado expresamente por la inversión concreta que Red Eléctrica debería acometer en Aragón para atender las necesidades que suponen los proyectos anunciados y los que puedan llegar, el presidente aragonés ha reconocido desconocer ese dato: "A mí me encantaría saber y debe contestar Red Eléctrica, que es absolutamente opaca en esas cuestiones".

Esa información, ha explicado, se traduciría en conocer lo siguiente: "Cuánto vale la subestación, cuánto hay que poner en marcha en la línea de servicio y es una conversación que he tenido con la presidenta de Red Eléctrica y con muchos operadores porque saberlo significaría que podemos hacer una planificación con criterios económicos".