Azcón cree "injusto" que Sánchez se reserve casi todo el déficit de 2026 y presentará los presupuestos "en días"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el consejero autonómico de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. - EUROPA PRESS

HUESCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado este lunes de "injusto" que el Gobierno de España se reserve 20 puntos del objetivo de déficit de las administraciones públicas españolas para 2026 y deje solo el 0,1% para las comunidades autónomas. Ha anunciado que "en los próximos días" presentará el proyecto de ley de presupuestos autonómicos.

Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, ha valorado la reunión, que ha comenzado esta mañana en Madrid, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el objetivo de déficit autonómico será del 0,1% del PIB el año próximo, un dato imprescindible para que el Gobierno de Aragón pueda presentar en las Cortes autonómicas el techo de gasto y, a continuación, el proyecto de ley de presupuestos.

"Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene sentido", ha considerado Azcón, observando que los servicios públicos básicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales, los prestan las comunidades autónomas, que tendrán una mínima parte del obetivo de déficit el año próximo. "Nos parece injusto", ha asegurado.

Ha aludido a un informe publicado este lunes por el diario barcelonés 'La Vanguardia' sobre financiación autonómica, afirmando --como en otras ocasiones-- que si lo que el PSOE y ERC "están proponiendo" para la financiación de la comunidad vecina se extiende al resto de regiones "Aragón está perdiendo", y ha rechazado "los privilegios".

"Es incomprensible que, permanentemente, se esté rompiendo la igualdad" entre los españoles y se camine hacia "las comunidades de primera y de segunda", ha aseverado Azcón.

"Vamos a dar la batalla para que este Gobierno cambie cuanto antes, porque lo que sabemos es que si la financiación de los servicios públicos de los aragoneses depende de Pedro Sánchez, ganan los que le dan los votos a Pedro Sánchez; ganan las comunidades autónomas, los partidos políticos independentistas y nacionalistas, que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho notar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera "debería haberse convocado hace varias semanas", ya que la previsión de los Estatutos de Autonomía es que los presupuestos se aprueben dentro del año anterior a su periodo de vigencia.