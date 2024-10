Azcón destaca que la industria del reciclaje es una de las que va a "florecer" con la llegada de los centros de datos

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este lunes que la llegada de centros de datos de la mano de multinacionales tecnológicas como Amazon y Microsoft va a generar "todo un ecosistema alrededor" y que una de las industrias que va a "florecer" es la del reciclaje, en la que se va a "multiplicar" el trabajo.

Así lo ha asegurado Azcón en el acto del 50 aniversario de la empresa aragonesa Industrias López Soriano, celebrado en la sede de la Cámara de Zaragoza, a la que ha ensalzado como ejemplo de "éxito social y económico" por crecer a base de "esfuerzo, trabajo y sacrificio" hasta convertirse en una de las compañías más importantes dedicadas al reciclaje.

En este sentido, ha instado a reflexionar y a "prepararnos para lo que nos viene", y ha aludido al papel de esta industria, que no es "deslocalizable", por ejemplo, en lo relacionado con la vida de los microchips que se usan en los centros de datos, que es "efímera" --entre cinco y siete años--. A ello ha sumado el tratamiento que requieren los materiales que los componen, algunos de ellos, como el cadmio, "peligrosos".

En su discurso, el presidente autonómico se ha detenido en que 2024 va a ser un "año histórico" para la creación de empleo por la llegada de inversión extranjera a Aragón y lo ha comparado con 1992 ó 2008.

Así, ha insistido en que este va a ser el año en el que mayor inversión va a llegar a la comunidad autónoma para los próximos diez años: 25.000 millones anunciados hasta la fecha, con la previsión de que acabe 2024 con 35.000 millones, fundamentalmente en el sector tecnológico.

Azcón ha relacionado esta cifra con el presupuesto anual de la Comunidad Autónoma --9.000 millones de euros-- o con la inversión extranjera que llegó al conjunto de España en 2023, que ascendió a 28.200 millones. En Aragón, en los últimos cinco años, ha llegado una media de cien millones de euros, ha señalado.

PAPEL DE INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO Y LA EMPRESAS FAMILIARES

Con respecto a Industrias López Soriano, ha resaltado que fue gracias a su "visión" y a sus "ideas originales" que Zaragoza cuenta en la actualidad con el Parque Tecnológico del Reciclaje (PTR) con suelo disponible o que Teruel cuenta con un aeropuerto.

El presidente ha aprovechado también para elogiar el papel de las empresas como "motor de la sociedad del bienestar" ya que, sin los impuestos que generan con su actividad, no habría redistribución, sanidad o educación.

Dentro de ellas, se ha referido a las empresas familiares como un "pilar estratégico y fundamental" para Aragón, donde crean 71.000 puestos de trabajo y una facturación de 17.000 millones de euros.

DE UN PEQUEÑO ALMACÉN AL PTR

En el acto, se ha hecho un repaso a los orígenes de Industrias López Soriano, que nacen en 1974 con este nombre, pero cuyo origen se remonta 20 años atrás en un pequeño almacén del Coso Bajo de Zaragoza, del que pasaron a otro más grande en la calle Lapuyade y, de ahí, al paseo de Echegaray, hasta que el negocio despega en los años 60, gracias a contratos como la gestión de los residuos de la base militar norteamericana de la capital aragonesa. Parte de esta historia se puede conocer hasta mediados de noviembre en una exposición instalada en el hall de la Cámara de Comercio.

El fundador fue José López Soriano, un pastor de Burbáguena (Teruel), que pudo volver a casa tras la Guerra Civil, en la que estuvo preso, lo hizo de la mano de su esposa, Presentación Villalba, de Daroca (Zaragoza), y en la actualidad está al mando la tercera generación de la familia.

La gerente, Ana López Palacín, ha destacado que su trabajo, desde los orígenes, consiste en dar una nueva vida a otros productos, en la línea con la economía circular. En la actualidad, las diferentes compañías del grupo tienen unos 200 empleados y tratan unas 200.000 toneladas de residuos al año.

La directiva de la empresa ha incidido en que la economía circular "está creciendo mucho" y ha indicado que la última compañía que han formado es Aviation International Recycling (AIR), con la que están haciendo desguaces en distintos puntos de España y de Europa. En este momento, tiene un proyecto en marcha en Montpellier (Francia), otro en Budapest (Hungría) y próximamente estará también en Rumanía, además de estar trabajando en instalarse en el aeropuerto de Teruel, aunque no ha dado más detalles al respecto.

Con respecto a la posible llegada de la tecnológica Meta al PTR, ha afirmado no tener información al respecto porque, aunque esta zona industrial lleve su nombre por ser impulsores del proyecto, Industrias López Soriano ya no son dueños del suelo. Eso sí, ha considerado que "siempre es bueno que se instale gente y que haya más trabajo", en referencia a la evolución de este parque empresarial, que ya no está exclusivamente ligado al sector del reciclaje.

"LA MINERÍA DEL FUTURO"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado la enhorabuena a Industrias López Soriano por ser "una de las mayores empresas de economía circular que tenemos ahora mismo en España y Europa" y por tener claro el potencial de este sector desde "antes de que se hablara de economía circular".

Un sector, ha continuado, que tiene un potencial de crecimiento importante ya que, de 140 millones de toneladas de residuos en España, sólo se recicla el 15%, con lo que es "la minería del futuro".

A este respecto, ha subrayado que la compañía aragonesa está ayudando a cumplir el "objetivo de ciudad" de que Zaragoza sea climáticamente neutra en 2030, algo que en lo que ya lleva ventaja al reciclar el 52% de los residuos urbanos, frente al 35% de la media nacional.

Para todo ello, ha recalcado Chueca, se necesita "liderazgo, personas con determinación y empuje", además de "trabajo duro" o adaptación a las cambiantes normativas, los cambios tecnológicos o de las necesidades del mercado.

El presidente de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, Enrique Moreno, ha insistido en que "no tenemos un plan B, no tenemos un planeta B", por lo que la sociedad es responsable de aprovechar la "última oportunidad" de mantener el nivel de vida actual sin hacer "colapsar" el planeta.

Para ello es necesaria la "imprescindible" labor que realiza esta industria, que está "muy profesionalizada", para reciclar todo aquello que se construye o se fabrica y contribuir al desarrollo sostenible.

De cara al futuro, Moreno ha apostado por seguir invirtiendo en I+D+i para aumentar el porcentaje de material reciclado, que es sólo del 11,5% en la UE, adaptarse a la normativa cambiante y trabajar "codo con codo" con las instituciones.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha destacado el liderazgo que Industrias López Soriano ha ejercido en la institución cameral, así como la "inspiración" de las empresas familiares.