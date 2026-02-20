Azcón destaca la participación ciudadana en las Bodas de Isabel y "la potencia turística" de Teruel

De izquierda a derecha la consejera Tomasa Hernández; el presidente de la DPT, Joaquín Juste; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el consejero Manuel Blasco. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este viernes la ciudad de Teruel, ataviado con un traje medieval, para asistir a las Bodas de Isabel de Segura, una recreación de la Leyenda de los Amantes, de las que ha destacado la participación ciudadana y "la potencia turística" de la capital y su provincia.

"Será una de las recreaciones más importantes que se hacen en toda Europa y tienen muchas cosas que las hacen especiales, únicas y exclusivas", ha comentado Azcón, mencionando la cultura, el teatro, la historia, "pero sobre todo la participación ciudadana".

Para Azcón "si algo caracteriza y hace absolutamente diferente a las Bodas de Isabel de Segura es que miles de hombres y de mujeres en Teruel cada año quieren participar en la fiesta vistiéndose con sus familias, con sus amigos, con la gente del trabajo. Y eso es lo que ha conseguido que Teruel haya conseguido ese reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional".

"La verdad es que en los 30 años de vida de los amantes de Teruel lo que se ha conseguido es muchísimo", ha continuado Azcón, quien ha hecho notar que "durante este fin de semana Teruel consigue atraer el foco de lo que, durante todo el año, significa un turismo importantísimo en la ciudad y la provincia de Teruel".

Ha apuntado que la capital turolenses llegará a acoger estos días a 100.000 personas, el triple de lo habitual, y "quedan pocas habitaciones, muy pocas plazas para ir a restaurantes o a bares de la ciudad de Teruel", recomendando "animar a la gente a que llene a tope esas últimas plazas de restaurante y hotel que quedan en Teruel porque merece la pena".

Ha recalcado que "esas miles de personas que cada año vienen a Teruel son el mejor aval, lo que demuestra de verdad que las cosas se están haciendo bien y que cada vez se hacen mejor" y "en el fondo es un fogonazo, es la luz en este fin de semana, pero ilumina el resto del año".

"La potencia turística que está teniendo Teruel en estos últimos años se ha ido incrementando, son más de 160.000 personas las que cada año vienen a la provincia, más de 340.000 pernoctaciones, un incremento de más del 2% respecto del año pasado gracias al buen trabajo que se hace desde las instituciones" pero también por "el buen trabajo que hace toda la sociedad turolense, con eventos como este, que sin ningún género de dudas tienen que llamar la atención de toda Europa", también de Estados Unidos.

"Para ver lo que se ve en la ciudad de Teruel, para ver lo que se ve en esta fiesta de los amantes, hay que venir a Teruel", ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma en funciones, quien ha invitado "al mundo entero" a que "tenga la misma suerte que tenemos los aragoneses de poder disfrutar de las fiestas de los Amantes".

COMPROMISO

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha puesto de relieve "el compromiso fuera de toda duda" de Jorge Azcón y la ayuda del Gobierno de Aragón, tras lo que ha indicado que ha sido "un gran éxito colectivo de todos los turolenses" el reconocimiento como fiesta de interés turístico internacional.

Tras "el éxito de las primeras escenas" este jueves, Buj ha deseado que esta edición "sea un nuevo éxito", afirmando: "Año tras año nos superamos". Este año habrá alguna novedad musical y el Ayuntamiento sigue apostando por "una edición de calidad".

"El reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional nos tiene que servir a todos para la satisfacción del trabajo bien hecho, pero sobre todo nos tienen que servir para seguir trabajando en esa marca de excelencia que queremos que sea la ciudad de Teruel en todos sus ámbitos. Y en el ámbito de las recreaciones, sin ninguna duda, somos un referente nacional".

"Por eso es importante la implicación de todos los turolenses que contamos la historia de nuestra ciudad siendo parte del decorado, siendo parte de esa recreación", ha considerado la alcaldesa.