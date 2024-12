Azcón dice que habrá presupuestos cuando puedan presentarse unas "buenas cuentas" que incluyan los 87 millones estatales

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón presentará su proyecto de presupuestos de 2025 cuando sean "justos" e incluyan los 87 millones de euros en transferencias con que el Estado "penaliza" a la Comunidad autónoma "por la despoblación". Así lo ha asegurado el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en referencia a la cuantía que se deja de percibir por la falta de crecimiento demográfico y que exige que se recojan en un fondo de nivelación para compensar esa merma.

Azcón ha priorizado dar esa "batalla" por encima del bloqueo anunciado por VOX para negociar los presupuestos de la regiones gobernadas por el PP por no dejar de acoger inmigrantes menores no acompañados. Una postura sobre la inmigración irregular que Azcón ha recordado viene fijada por el acuerdo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no sin dejar de preguntarse "por qué Cataluña no acoge menores no acompañados ni cuando gobernaba ERC ni ahora que lo hace el PSC".

Por ello, el presidente aragonés ha remarcado la situación especial que acontece en Aragón: "Nosotros no hemos iniciado el trámite presupuestario porque Aragón tiene personalidad propia y aquí tomamos nuestras propias decisiones. Aquí no hay bloqueo, no hay suspensión". Esa decisión pasa, a su juicio, por resolver esta cuestión, "no por lo que decida una u otra fuerza política".

Para defender esa postura, Azcón ha aducido que "los aragoneses han aportado más a la caja común a través de los impuestos" por crecer su economía al 2,7%, dos décimas por encima de la media nacional y, pese al contexto de mayores recursos para las comunidades autónomas, ha criticado, "el Gobierno de España transfiere a Aragón 87 millones de euros menos de lo que nos transfirió en 2024 y la razón es que tenemos problemas de despoblación para los que no solo no nos ayudan, sino que nos restan".

PRESENTAR UN PRESUPUESTO "JUSTO"

Una "injusticia" frente a la que el presidente aragonés ha reclamado "mayor consenso" de las fuerzas políticas aragonesas y ha llamado a "levantar la voz".

"Nosotros --ha anunciado-- vamos a hacer un presupuesto y vamos a presentar un proyecto presupuestario, pero nos gustaría que fuera un justo y, si no defendemos los 87 millones de euros, no solamente estamos haciendo dejación de nuestras funciones para mejorar los servicios públicos, sino también para defender a Aragón".

Azcón ha señalado la conveniencia de afrontar este problema por no ser una cuestión de un año concreto: "El Gobierno de Aragón y la sociedad aragonesa tienen que levantar la voz porque esta injusticia mayúscula no va a ser para este año. Si el sistema de financiación no cambia, va a ser para este año, para el siguiente, para el siguiente y para el siguiente", ha concluido.

El presidente del Gobierno autonómico ha realizado estas declaraciones al finalizar el acto celebrado este jueves para conmemorar el XVLI aniversario de la Constitución Española que se ha desarrollado en la Delegación del Gobierno en Aragón.