Azcón dice que la planificación energética del Miteco es "manifiestamente insuficiente" y llega tarde

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en la sesión plenaria de las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la propuesta de planificación energética del Ministerio para la Transición Ecológica es "manifiestamente insuficiente, escasa y está llegando tarde", además de que se está diseñando con criterios "exclusivamente políticos".

Ha comparecido a petición propia para manifestar que el 96% de la red de distribución está saturada: "Estamos profundamente preocupados y decepcionados" con la propuesta del Miteco. "¿A qué esperan para resolver estos concursos, esta inseguridad jurídica que tapona inversiones?", ha preguntado el presidente de la Comunidad.

Azcón ha expuesto que el 89% de la energía que se genera en Aragón es renovable y en la Comunidad solo se consume la mitad, y ha pedido que el Miteco invierta en la red de transporte para que la energía se pueda consumir en Aragón y "dar valor añadido" a la Comunidad y ha sido tajante: "Tenemos la energía y los proyectos industriales, nos falta la inversión del Gobierno de España".

Ha demandado que la energía que se produce en Aragón se consuma en Aragón, "parar la injusticia" de que País Vasco y Cataluña vean los proyectos multiplicados aunque no produzcan energía, no Aragón.

Jorge Azcón ha expuesto que en los dos últimos años se han anunciado inversiones empresariales por 48.000 millones de euros, a lo que ahora se suman las inversiones de 12.000 millones de euros del Proyecto Búfalo de Forestalia en Magallón, Botorrita y Alfamén: "Esta magnitud no se ha visto en ninguna otra región europea", ha aseverado, pronosticando que solo Londres estará a la altura de la capacidad de computación de Aragón.

Entre las ventajas competitivas, ha mencionado la "excelente conectividad", la actuación de la administración y el suelo disponible, pero "tenemos que estar preparados", de ahí el viaje que realizó la semana pasada a Virginia (Estados Unidos), que cuenta con el 35% de los centros de datos hiperescalares, con el 14% de todos los del mundo en un solo condado, "el que tiene mejor renta per cápita de todos los Estados Unidos" y que ha duplicado su población en los últimos años.

"Los centros de datos han supuesto para esta zona un desarrollo importantísimo, a lo que aspiramos en Aragón", ha continuado Azcón, quien visitó varios centros de datos ya operativos y en construcción, exponiendo los casos de éxito de Aragón. El objetivo del viaje era conocer las medidas y los retos de la llegada de los centros de datos: "Queremos estar preparados para el futuro, que va a ser próspero, con empleos cualificados y mejor pagados".

Sin embargo, este proyecto "está condicionado por el colapso" de las redes de distribución, ha explicado Azcón. "La red de transporte está saturada, nueve nudos están sometidos a concursos de conexión y cinco concentran inversiones que están tamponando la puesta en funcionamiento de más de 24.000 millones", de forma que "es inadmisible que el Miteco no haya convocado los concursos", lamentando que "afrontamos el final de 2025 sin tener noticia", lo que crea "incertidumbre", una "absoluta falta de rigor y de seriedad".

Ha emplazado a los grupos de las Cortes a alcanzar "un amplio acuerdo" para "defender Aragón" para "seguir atrayendo inversiones para que la Comunidad esté a la cabeza del desarrollo tecnológico".

En su segunda intervención, Azcón ha lamentado que el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, no felicite a los aragoneses por el Proyecto Búfalo, "es extraordinariamente llamativo", haciendo notar que el PSOE plantea "dudas que antes no presentaban", recordando que no era así cuando gobernaba el PSOE. "¿Qué ha pasado?".

Ha preguntado cuántas inversiones que pasan por Aragón benefician a Cataluña y Levante, y ha afirmado que el Miteco quiere que la energía que se produce en Aragón se lleve a Cataluña, País Vasco y Levante.

"Se van a crear miles de puestos de trabajo cuando los centros de datos estén operativos y decenas de miles de puestos de trabajo relacionados con la construcción" de los mismos, ha subrayado el presidente de la Comunidad.

Ha asegurado que "si el Ministerio atiende a las alegaciones del Gobierno de Aragón a Teruel van miles de millones de inversión; nosotros tenemos la inversión, hay una inversión está llamado a la puerta, solo necesitamos que el Gobierno de Españ esté dispuesto a invertir muy pocos millones de euros".

Al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, le ha respondido que es el Pacto Verde el que defiende la energía nuclear en la UE y que uno de los problemas más importantes de la planificación del Gobierno de España es que refuerza las conexiones con Cataluña ante el posible cierre de las centrales nucleares de aquella comunidad autónoma.

"Estoy convencido: Vamos a ver una cascada de empresas relacionadas con la tecnología que van a venir a nuestra comunidad, no solo centros de datos, empresas de energía van a venir a invertir en Aragón y vamos a generar un ecosistema que va a beneficiar a toda la Comunidad Autónoma".

HUB TECNOLÓGICO

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha enfatizado que el objetivo del Gobierno de Aragón es convertir la Comunidad en un 'hub' tecnológico, "el futuro hacia el que nos dirigimos".

En representación del PSOE, Fernando Sabés, ha aseverado que Azcón actúa "de forma irresponsable" porque solo busca "la rentabilidad de su partido", indicando que la planificación energética de Aragón duplica la inversión existente y que la nueva planificación energética concede 3 gigawatios más para Aragón.

La planificación supondrá más de 1.500 kilómetros de líneas eléctricas, 850 en nuevas líneas, de forma que Aragón será la segunda comunidad autónoma con más líneas nuevas. También ha expresado que la patronal española de centros de datos afirma que el sector solo necesitará 3 gigawatios en 2030.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco ha expresado que este es "un momento de incertidumbre" en materia de energía y se ha posicionado "a favor de la inversión y del empleo estable", indicando que "cuando las empresas crecen, Aragón crece también".

En el turno de CHA, José Luis Soro ha rechazado "la operación de marketing del Gobierno de Aragón con el mantra de que la culpa de todo la tiene el Gobierno de España", señalando que "el despliegue de las renovables ha sido muy intenso, pero profundamente desigual y sin planificación territorial, sin diálogo suficiente con los municipios y esto ha generado una respuesta social que no podemos obviar".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha opinado que este asunto es "un poco el cuento de la lechera" porque las inversiones "no tienen garantizada la viabilidad porque no tienen asegurada la conexión", afirmando que "no todo va tan bien y empiezan a verse las costuras de un relato de crecimiento inacabable".

El parlamentario de Podemos, Andoni Corrales ha dicho que las críticas de Azcón al Gobierno de España son "un clásico" y ha rechazado la "receta" de abrir la economía a la inversión privada: "Ya hemos visto a qué nos conduce eso, al encarecimiento de la luz".

Desde IU, Álvaro Sanz ha espetado a Azcón que defiende los intereses de las multinacionales tecnológicas y ha tildado de "irresponsabilidad" sus críticas al Gobiernno de España.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha manifestado su apoyo a Azcón, incidiendo en "la nula planificación del Gobierno de España" y ha llamado la atención sobre Teruel Existe, que "destroza" las iniciativas de desarrollo en la DPT.