Azcón: "Espero que nos enteremos de qué ocurre con la prostitución alrededor del presidente" Sánchez

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, en relación a la comparecencia del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la Comisión de investigación del Senado sobre el caso 'Koldo': "Realmente, hoy espero que nos enteremos de qué ocurre con la prostitución que hay alrededor del presidente del Gobierno", indicando que "el padre de su mujer se dedicaba a dirigir saunas gays y puticlubs en Madrid".

Azcón, que ha comparecido para hablar sobre su plan de gobierno en lo que queda de legislatura, a petición del PSOE, se ha quejado de que el portavoz socialista, Fernando Sabés, le llame "macarra" político y le ha preguntado si el PSOE pide "un giro hacia la corrupción, hacia el dinero negro", afirmando que los socialistas "están rodeados de corrupción y de miseria", tildando de "vergüenza" que "se pague desde empresas públicas a prostitutas para que les pagaran con dinero de todos los españoles sus juergas privadas".

"Aragón vive el mejor momento político de la historia reciente, estamos anunciando inversiones que se van a convertir en realidad", ha asegurado Azcón, mencionando la cifra de 58.000 millones de euros, con proyectos "históricos" que pueden suponer 70.000 millones de euros. Ha dicho que el anterior Gobierno de izquierdas anunció inversiones por 10.000 millones de euros que no se han materializado porque los socialistas "hacían auténtico humo".

El Gobierno de Azcón está implementando "la mejor política de vivienda" en comparación con la de la legislatura anterior, ha dicho el presidente, quien también ha defendido su gestión de los servicios públicos, preguntándose "cómo vamos a aprobar el presupuesto más alto de la historia y a continuación hacer recortes".

Azcón ha recordado que ya expuso su proyecto para lo que queda de legislatura en el Debate sobre el estado de la Comunidad. "Frente a todo esto, ustedes lo único que pueden hacer es contarnos mentiras", ha afirmado Azcón, quien ha negado que se hayan cerrado 39 aulas en educación, y ha criticado "la alarma" del cierre de camas en verano en Teruel y del paritorio de Teruel, preguntando: "¿Ha ocurrido algo?".

"REALIDAD PARALELA"

Hoy la oposición del PSOE "o se basa en la mentira o no encuentra razones objetivas para criticar a este Gobierno", ha aseverado el presidente de la Comunidad, quien ha rechazado "la realidad paralela de que Aragón es un desastre", cuando en realidad "las cosas funcionan". También ha criticado que los socialistas "engañan" en materia de política hidráulica, aunque la gestión del PP "está clara".

La líder del PSOE regional, "la portavoz de las mentiras", Pilar Alegría, está "ausente" mientras el grupo socialista "se rompe las palmas de aplaudir" aunque el PSOE aragonés se encuentra en "la división absoluta, la desunión", ha enfatizado Jorge Azcón, afirmando que los socialistas "no tienen equipo ni una alternativa, su única alternativa es defender a Pedro Sánchez", cuyo Gobierno busca "comunidades de primera y de segunda".

"Las elecciones son la última opción, lo que quieren los aragoneses es un Gobierno que siga aumentando las inversiones y siga tratando de mejorar su calidad de vida, y la única alternativa es el PP porque ustedes ni están ni se les espera".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la política del anterior Gobierno regional fue "la peor" en materia de vivienda. Ha señalado que el proyecto de la gigafactoría de Figueruelas se está tramitando "en tiempo récord" porque su Gobierno "convierte la inversión en realidad" en automoción mientras que los socialistas "fracasaron".

El PSOE hace "propuestas cero" mientras el Gobierno del PP ha impulsado lo que los socialistas "no hicieron" y se dedican a "seguir mintiendo e inventándose las cosas que pasan en esta Comunidad", ha añadido.

LA PINZA

Asimismo, Jorge Azcón ha incidido en que "la pinza" PSOE-Vox "es una realidad" y que "Aragón tiene un riesgo de bloqueo político que tiene que ver con la pinza", preguntando al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, si está dispuesto a apoyar a la socialista Pilar Alegría para que sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón: "No se atreve a decir si quiere o no elecciones, pero tarde o temprano tendrá que contestar" y decidir "a quién va a elegir".

La democracia funciona "con el mínimo común denominador, ponerse de acuerdo respetando los principios y valores", ha dicho Azcón, haciendo notar que el PP tiene capacidad para llegar a acuerdos con otros partidos "sobre consensos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que "si en Vox vuelve a haber un asesor que hace declaraciones racistas e incompatibles con la democracia volveré a pedir su cese y espero que lo cese", en alusión al cese del asesor del grupo parlamentario de Vox Marcos Francoy, este mes de octubre.

TECHO DE GASTO

Además, Azcón ha adelantado que "de forma inminente" el Gobierno de Aragón presentará un techo de gasto con un 0,1 de déficit, criticando que el Ejecutivo central "no hace su trabajo" y que el déficit era del 0,3 el año pasado y ahora "el PSOE solo está dispuesto a conceder la miseria del 0,1: Es el auténtico debate sobre el modelo de Estado con el PSOE".

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

Han transcurrido más de dos años desde que Azcón accedió a la presidencia del Ejecutivo, recordando que pactó con Vox y un año después "se fueron" y Azcón "no cambió nada, ni siquiera asumir que debiera tener más responsabilidad institucional".

"Los aragoneses están hartos de que sus líos presidan todo en dos años y medio de gestión", ha espetado el portavoz socialista a Azcón, a quien ha exigido que convoque elecciones autonómicas en lugar de "estar jugando con los aragoneses".

También ha dicho que "la gente no traga con la cantinela" del techo de gasto, que Azcón no ha presentado, paso previo para registrar los presupuestos autonómicos, proponiendo al presidente que presente "un plan C" porque los anteriores "han fracasado".

A su juicio "la Comunidad Autónoma está cayendo" y Azcón se olvida de la economía. "No es el momento del electoralismo barato, salga de su macarrismo político".

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha dejado claro que Azcón "propone un Aragón pujante, con 58.000 millones de inversiones" y lo que hace Pilar Alegría es "negarlo" y Pedro Sánchez "poner trabas", lo mismo con la política de vivienda.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha criticado "el despropósito" de la normativa de violencia de género, que apoyan PP y PSOE, también "la manipulación" de la memoria histórica, los recortes de la PAC, las subvenciones a sindicatos y patronales o "el injusto Estado autonómico".

En representación de CHA, su portavoz, José Luis Soro, ha opinado que "los aragoneses no se merecen este circo de los horrores". Soro ha señalado que Azcón no ha dicho "ni una palabra" del plan de gobierno, expresando su preocupación por "la opacidad" del Ejecutivo aragonés.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dicho que no se sabe cuánto queda de legislatura, ha recordado que el Ejecutivo no ha presentado todavía el techo de gasto, emplazando a debatir los presupuestos ya.

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "cualquier día vemos que la legislatura la va a decidir Abascal, muy interesado en que se produzcan adelantos electorales, o Feijóo".

En el turno de IU, Álvaro Sanz, ha considerado que "sobreactuar" no beneficia a Azcón, quien "se ha confundido" por intentar "mimetizar el discurso de la extrema derecha", lo que les ha llevado "a tierra de nadie" y "les está saliendo mal".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha preguntado qué ocurrirá con la gripe aviar, también con la energía porque "el Gobierno de España va a destinar más recursos al País Vasco y Cataluña que a Aragón".