Azcón insta a Puente a que "cambie de actitud" y solucione los problemas en vez de tuitear

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), y presidentes de Aragón, Jorge Azcón, (i) durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en Madrid.

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reprochado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "que se dedique a tuitear y no a buscar soluciones" ante los problemas que acumula el transporte ferroviario del país y por ello le ha instado a que "cambie de actitud".

Azcón, que este lunes ha participado en la presentación del futuro edificio de Integra Tecnología en el DAT Alierta, se ha referido a preguntas de los medios de comunicación a la polémica mantenida este domingo con el ministro en la red social X en la que el presidente aragonés reprochó a Puente y al PSOE "el destrozo" del tren de la alta velocidad a cuenta de la avería un tren Ouigo de la línea Barcelona Sants-Madrid Puerta de Atocha, que dejó a 987 pasajeros más de tres horas en un apartadero de Ballobar (Huesca).

Algo a lo que responsable ministerial respondió recordando que la compañía de alta velocidad y bajo coste pertenece a la francesa SNCF y aprovechó para hablar de la "vergüenza nacional" que para él es el PP y "el charco pestilente" en el que considera que ha convertido la política.

"Yo creo que es un error que el ministro que se encarga de cosas tan importantes como los trenes o las carreteras en nuestro país se dedique a tuitear y no a buscar soluciones. Me parece difícil de explicar que la responsabilidad del sistema ferroviario no sea del Ministerio y que quiera echar la culpa a otros", ha defendido este lunes Azcón, quien ha lamentado que "los trenes hoy en España, por desgracia, funcionan mucho peor de lo que funcionaban".

En ese sentido, ha insistido en que "lo que era una red de la que todo el mundo se sentía orgulloso, la de alta velocidad, hoy ha pasado a ser un problema para todos los usuarios" y por ello le ha pedido a Puente que se dedique a solucionar los problemas.

"Un ministro tiene muchísima responsabilidad y la suya es hacer las cosas bien, solucionar problemas, buscar alternativas a lo que está pasando en la red de alta velocidad. Y creo que en Zaragoza, como en Huesca, somos perfectos conocedores de que hoy la alta velocidad ha pasado a ser un problema en lugar de una ventaja", ha manifestado el presidente aragonés.