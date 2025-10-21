Azcón no hablará con Vox hasta que no cese al asesor que hizo "intolerables" comentarios racistas en redes sociales

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón ha tildado de "intolerables" los comentarios racistas vertidos en redes sociales por el asesor del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Marcos Francoy, y ha dejado claro que el PP y el Ejecutivo no hablarán con Vox hasta que este partido no cese a su asesor.

En rueda de prensa en la sede del PP, junto con el vicesecretario general de Coordinación de Política Autonómica de este partido, Elías Bendodo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que este martes no habrá conversaciones con Vox.

"La información que hemos conocido sobre un asesor de Vox en las Cortes y unos comentarios racistas son intolerables: Tiene que abandonar las Cortes de forma inmediata, no hay alternativa, los aragoneses no están dispuestos a soportar ese tipo de declaraciones", ha manifestado Jorge Azcón, para enfatizar: "O abandona o nosotros no vamos a volver a hablar con la gente de Vox".

"Mientras ese señor esté en el grupo de Vox, el portavoz del PP en las Cortes no va a hablar con el portavoz de Vox; tienen que cesar de forma inmediata a ese asesor, esas declaraciones son incompatibles con la democracia".

"Conversaciones hoy con Vox no va a haber, hay actuaciones que son incompatibles con la democracia", ha subrayado, avisando de que, mientras Francoy no abandone el grupo parlamentario, se va a retrasar "cualquier tipo de conversación".

PRESUPUESTOS DE 2026

Tras recordar que solo el presidente de la Comunidad Autónoma tiene la competencia para convocar elecciones anticipadas, Jorge Azcón ha recalcado que su voluntad es aprobar los presupuestos de 2026.

Ha alertado contra "los intereses miopes" de algunos partidos y se ha preguntado "por qué en Aragón no se va a aprobar un presupuesto", señalando que algunas partidas, como Sanidad y Educación, verán incrementadas las partidas en un 8 o 9 por ciento.

Jorge Azcón ha expresado que "cualquier partido que no piense en sus intereses políticos y piense en los aragoneses puede aprobar los presupuestos de 2026", haciendo notar que han mantenido reuniones de trabajo y así será en el futuro.

"El objetivo de este Gobierno es aprobar un presupuesto para que la riqueza que se está generando se pueda trasladar para mejorar la calidad de los servicios públicos", ha indicado Azcón, mencionando políticas como la construcción de colegios públicos o reducir las listas de espera en atención a la dependencia.

"Mi objetivo es que aprobemos un presupuesto, no que haya elecciones", ha continuado Azcón, recordando que "los aragoneses hablaron hace dos años y lo que hicimos en 2024, aprobar un buen presupuesto, es lo que queremos hacer en 2026", añadiendo que el Gobierno del PP "quiere tirar del carro, aprobar un presupuesto para avanzar, para mejorar las prestaciones" y "si hay quien está dispuesto a frenarlo, a poner palos en la rueda, tendrá que explicarlo porque no hay razones que impidan que se apruebe un presupuesto".

"En cuanto la ministra --de Hacienda-- convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera presentaremos el techo de gasto", paso previo para registrar el proyecto de ley de presupuestos, ha continuado el presidente de la Comunidad, insistiendo en que "el objetivo del Gobierno es avanzar, mirar al futuro", lo que exige aprobar el presupuesto: "Vamos a cumplir con la responsabilidad del Gobierno".

Azcón ha asegurado que el Gobierno regional no va a retrasar la presentación del presupuesto y que a día de hoy se retrasa "porque el Gobierno de España no cumple con su trabajo".

Para Azcón, "lo que está ocurriendo en Aragón es diferencial" respecto a lo que ocurría antes, en alusión a las inversiones empresariales milmillonarias, lo que "tendrá consecuencias en el empleo y el crecimiento, también en la aportación que los aragoneses aspiramos a hacer a las cuentas del Estado". Ha aseverado que su aspiración es que Aragón sea una de las comunidades más ricas de España.

"Para eso es necesario que aprobemos unos presupuestos y la pregunta es por qué no se van a aprobar unos presupuestos; hay que mirar al futuro con optimismo".

También ha mencionado que el Gobierno en solitario "funciona mejor y tiene proyectos de futuro que van a mejorar Aragón, y corresponde que avancemos en esos proyectos", añadiendo que "el PP tiene el objetivo de seguir apostando por las inversiones, la prosperidad, el crecimiento y la calidad de vida de los aragoneses; es lo lógico en democracia".

Azcón ha apuntado que "Vox no puede forzar un adelanto electoral" y que "se tiene que gobernar pensando en los aragoneses", de ahí la decisión de "mantener a un Gobierno que está dando respuestas a los problemas que tiene la Comunidad Autónoma", insistiendo en que "vamos por el buen camino y cuando a los aragoneses se les pregunta, responden avalando la gestión del PP".

Las líneas del presupuesto de 2026 serán "esencialmente las mismas" que las del de 2024: Bajar impuestos, realizar nuevas inversiones en Sanidad y Educación y seguir atrayendo inversiones.