Azcón pide a Lambán que rectifique y se disculpe por llamar "florero" a la candidata del PP a la Alcadía de Zaragoza

También le exige Javier Lambán un cara a cara para confrontar proyectos políticos



ZARAGOZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Aragón (PP), Jorge Azcón, ha manifestado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha de pedir disculpas por llamar "florero" a la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, al tiempo que ha requerido un cara a cara entre ambos para "hablar de ideas y proyectos".

"Ayer Lambán cometió el inmenso error de llamar florero a la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza. Con esa actitud que le caracteriza de insultar a las mujeres que no forman parte de su proyecto político, habló del proyecto floral de Natalia Chueca. Le pido que pida disculpas de inmediato, que rectifique", ha dicho Azcón en el acto de presentación de la lista autonómica del PP, que ha tenido lugar en el exterior del Palacio de la Aljafería.

Lambán, en un acto de presentación de un proyecto para el Casco Histórico de la capital aragonesa, en el que acompañaba a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, indicaba este viernes que la candidata del PP "es un proyecto floral", mientras que la del PSOE "tiene en la cabeza un proyecto de ciudad a la altura de los grandes alcaldes".

Azcón ha expuesto que "ninguna candidata se merece que la llamen florero, ninguna candidata de ningún partido político se merece que hablen de su proyecto floral. Y la izquierda y especialmente el Partido Socialista está muy mal acostumbrada a hablar de la imagen personal de los candidatos, en lugar de hablar de las ideas y de los modelos que proponemos".

El también candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha continuado diciendo que "A Lambán le gusta llamar floreros a las mujeres que no son de su partido político, y lo que tenemos que hacer es hablar de las ideas, de los valores y de los proyectos que presentamos los distintos partidos políticos", y considerado que "no es forma de afrontar una campaña electoral el insulto personal y, especialmente el insulto cuando es hacia una mujer con algo que no quiere".

Para Azcón, "tan machista como llamarla florero o hablar de un proyecto florero, que en el caso de la señora Chueca lo único que refleja es el resentimiento que tiene el Partido Socialista cuando un proyecto de éxito se lleva a cabo" porque el Festival Zaragoza Florece "ha sido uno de los proyectos de éxito que la señora Chueca ha desarrollado durante estos tres años, de estos cuatro años".

Ha incidido que Zaragoza Florece ha mostrado cómo un evento puede abrir las puertas de la ciudad a miles y miles de turistas, y durante un fin de semana más de 300.000 personas pasan por el Parque Grande. "Ese éxito que significa Zaragoza Florece no merece un insulto machista por parte de Lambán".

El líder del PP aragonés ha considerado que "es el momento de que el señor Lambán acepte un cara a cara con el Partido Popular. Le pedimos que haya un cara a cara, un debate en el que el señor Lambán y Jorge Azcón, los únicos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno de Aragón puedan contrastar ideas, puedan contrastar modelos".

Asimismo, ha subrayado que "si por algo se caracterizan los aragoneses es por ser valientes, es por ser gente que está dispuesta a arriesgar, a emprender" y "no pueden permitir que un presidente cobarde salga elegido de las urnas el próximo 28 de mayo".

El candidato popular ha reiterado lo siguiente: "Quiero pedirle a Javier Lambán que no sea cobarde, que acepte un cara a cara, que un debate en democracia es un acto de calidad democrática. Lleva muchos meses escondiéndose en las Cortes de Aragón, pero ahora llega el momento de la verdad, en el que los aragoneses tienen que elegir quién quiere que les represente".