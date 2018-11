Azcón (PP) dice que los proyectos del alcalde son "literatura fantástica"

Actualizado 29/11/2018 13:41:39 CET

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha considerado este jueves que los proyectos mencionados por el alcalde Pedro Santisteve en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Ciudad son "literatura fantástica" y ha aseverado que no atienden a las preocupaciones de los zaragozanos.

En rueda de prensa tras la intervención del alcalde en la primera sesión del Debate, Azcón ha estimado que todo el discurso se "encuadra más en la literatura fantástica que en la literatura política", asegurando que Santisteve "se siente más cómodo haciendo un balance fantasioso" que deteniéndose en la realidad de la calle. En todo caso, ha advertido de que "el balance lo harán los ciudadanos en mayo de 2019", en las próximas elecciones municipales.

El PP, esta tarde, "hablará de futuro, de lo que tiene que ocurrir en Zaragoza en los próximos cuatro años, en las prioridades de los ciudadanos que no ha nombrado el alcalde". "Me llama la atención que cuando preguntamos a los zaragozanos qué les preocupa hablan de la limpieza, del estado de los parques y jardines, de la movilidad, del asfaltado de las calles, de las baldosas, de la seguridad, pero el alcalde no habla de ello", ha insistido.

Sin embargo, el grupo Popular sí hablará "de lo que hay que cambiar en los cuatro años siguientes", para dejar atrás "el lío de la confrontación" y centrar la gestión en "lo que preocupa a los ciudadanos", en las "verdaderas prioridades de los vecinos" que son tener "unas calles limpias, autobuses que funcionen, que se cuiden las aceras y que las calles estén asfaltadas".

"Esta tarde hablaremos de futuro, de un periodo nuevo, de que se abre un cambio, una oportunidad y queremos aprovecharla", con la sostenibilidad, la movilidad y la energía como ejes de ese cambio. "Hablaremos del impacto de las tecnologías en las ciudades, de la necesidad de que Zaragoza sea una ciudad atractiva para el empleo, el talento y las inversiones", para que sea una ciudad "del futuro", ha concluido.